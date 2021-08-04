Фото и видео грозы в Новосибирске 4 августа 2021 года: затопило весь центр

Многие новосибирцы попали под дождь по пути с работы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Гроза в Новосибирске 4 августа 2021 года обрушилась на город во второй половине дня. Многие сибиряки, которые только вышли с работы сразу же попали под сильный ливень. И конечно же, по традиции, многие улицы города оказались буквально затоплены.

— Под водой оказались Красный проспект, Галущака, Дачная, а также другие улицы в Центральном и Заельцовском районах, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Пешеходы обходят лужи прямо по дороге. Фото: Алена КУЛЕШОВА

И если автомобили хоть с трудом, но проезжают через образовавшиеся на проезжей части «реки», то вот пешеходам приходится труднее. Некоторые новосибирцы, чтобы обойти очередную огромную лужу, даже готовы выйти на проезжую часть.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Новосибирске ожидает переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов, ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

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