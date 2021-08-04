Гроза в Новосибирске 4 августа 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Дождь начался во второй половине дня. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Гроза в Новосибирске 4 августа 2021 года началась в столице Сибири в шестом часу вечера. Сибиряки уже шутят в соцсетях:

- Вот что значит везение: только вышел с работы и пошел в магазин, и попал под дождь, - сетуют сибиряки.

Новосибирские водители тоже ругаются: пробки в Новосибирске уже шесть баллов, и проехать становится все труднее.

А пешеходам жизнь усложняет еще и сильнейший ветер. Как город переживает непогоду - в нашей прямой онлайн-трансляции.