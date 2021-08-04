«Там будто умерли все»: видео из заброшенного детского лагеря под Новосибирском пробирает до мурашек

Колесо обозоения на территории лагеря. Фото: Евгений КОЧКИН

Лагерь им. Сергея Тюленина под Новосибирском стоит заброшенным больше 10 лет. Вокруг корпусов — густой лес и нетронутая природа. Раньше здесь отдыхали школьники, работали пионерские отряды. Но в 2008 году оздоровительный центр прекратил работу из-за долгов. Сейчас это популярная площадка у сталкеров. Особенно пугающим лагерь-призрак смотрится глубокой ночью. Молодежь специально приезжает в эти места, чтобы снять пугающе-красивые кадры.

Корупуса стоят пустыми. Фото: Евгений КОЧКИН

- Охрана у лагеря где-то есть, но я ее так и не нашёл, есть одно здание под сигнализацией, ко второму зданию привязана собака, она тоже охраняет, - рассказал КП-Новосибирск диггер Евгений Кочкин. - Судя по тому, что все стёкла там целые, ничего не разбито – все-таки территорию охраняют. К тому же рядом с ней есть страйкбол-клуб. Но нас, конечно, привлекла заброшка. Там ощущение, будто умерли все. Просто нет людей, детей, а остальное все целое. Техника, старые телевизоры, детские рисунки, какие-то детские журналы. Жутко там находится, но интересно.

Внутри можно найти детские рисунки, журналы, нетронутую старую технику. Фото: Евгений КОЧКИН

Разговоры о реконструкции лагеря, который строился еще в 50-х годах, ведут с 2014 года. Но инвестиционный проект так и не был воплощен в жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курорт-призрак: как элитный Речкуновский санаторий превратился в российскую Припять

Бывший новосибирский санаторий Речкуновский попал в список самых мрачных мест России. Мы побывали на руинах всесоюзной здравницы (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.