Курорт-призрак: как элитный Речкуновский санаторий превратился в российскую Припять

Речкуновка — самая популярная заброшка Новосибирской области. Фото: Виктория МИНАЕВА, Евгений КОЧКИН.

«Не давай нам вернуться назад», - тоскливо поет Билан, переминась на лестнице санатория «Речкуновский». Сбоку – обшарпанная стена, впереди – обломки кирпичей, шифера и ржавые железяки. «Мы забыли свои имена» - продолжая куплет, задумчиво и томно, как умеют только звезды шоу-бизнеса, проводит рукой по стене. Осыпаются остатки штукатурки, а камера перемещается в коридоры. Стены раскурочены кое-где до кирпичной кладки, в оконных проемах – острые осколки стекла…

Дима Билан не поленился после концерта поехать в лес, чтобы снять видео в разрушенном санатории. Фото: www.instagram.com/bilanofficial

Весной Билан приезжал в Новосибирск с гастролями, а заодно не поленился махнуть в пригород, где в лесу стоит заброшенный санаторий «Речкуновский». На скорую руку снял клип для Instagram, пофотографировался.

Когда-то «Речкуновский» был здравнией с дискотеками и бильярдом. А теперь - локация для экзотических фотографий. Как санаторий превратился в руины - в нашем материале.

ДАЖЕ ДЕМОНА ЗДЕСЬ ПОСЕЛИЛИ

Местные немного упростили название, и зовут санаторий «Речкуновкой». Сейчас это - самая модная заброшка Новосибирской области. Даже в России она – в числе самых колоритных. Известности ей добавил интернет-журнал фотографий Super cool pics: он включил санаторий в Топ-10 мрачных заброшек страны.

Это местечко – благодать для съемок. Новосибирское УГИБДД выкладывало даже ролик-пропаганду, снятый на обломках здравницы. По сюжету, там обитает демон, забирающий души погибших водителей.

Новосибирский режиссер Петр Дикарев по заказу ГИБДД снял в мрачных развалинах мистический ролик. Фото: кадр из фильма «Кредитка».

Неровен час, про «Речкуновку» прознают Бондарчук с Бекмамбетовым – жди тогда новый экшен. Здесь можно снимать хоть сиквел «Дозоров» (чем не жилище для вампиров-маргиналов), хоть постапокалипсис про землян, дающих отпор инопланетным вторженцам.

А пока сюда наведываются местные. Нынче из-за треклятого ковида на теплой гальке Средиземного моря особо позировать не получается. Приходится искать для соцсетей новые локации. Те же новосибирцы раньше выкладывали фотки с турецкого «олинклюзива», а теперь продираются через заросли сосен к развалинам бывшей здравницы. Едут сюда и юные тиктокеры, и зрелые инстаграмеры, и даже седеющие ветераны «одноклассников».

«Речкуновка» популярна как место для фотосессий Фото: Евгений КОЧКИН

Для профессиональной съемки – тоже отличное место. На фотосессии наведываются женихи с невестами. А потом опаздывают на собственные свадьбы. Потому что живописная заброшка – это 20 километров от Новосибирска. И вокруг зданий – густой лес. Пока пройдешь – дважды наступишь в муравейник, трижды примеришь на лицо паутину и запросто порвешь рубашку об острые сосновые сучья.

Зато добравшись, считай, попадаешь в сибирскую Припять. Целый поселок-призрак: здесь и здания для отдыхающих, и лечебный корпус с администрацией, построенные в стиле сталинского ампира. И все – опустевшее, заросшее густой зеленью.

Корпуса санатория постепенно поглощает лес. Фото: Евгений КОЧКИН

ПИАНИНО, ДИСКОТЕКИ, БЕФШТУФАТ

Полвека назад здесь было шумно и многолюдно как на курортах Геленджика. Санаторий отгрохали в 1959 году, Речкуновкой назвали в честь поселка, где выбрали место для здравницы. Санаторий построили в первую очередь для реабилитации сердечников. Вот, как описывал здравницу рекламный проспект далекого прошлого:

«Вокруг зданий санатория разбит парк с красивыми аллеями, цветниками и клумбами. Парк непосредственно соединяет с сосновым бором. В водолечебнице отпускаются хвойные, сероводородные и субаквальные ванны; в душевом зале - душ Шарко, циркулярный, восходящий, душ-дождь, подводный массаж. В водолечебнице имеются комнаты отдыха, кабинеты парафинотерапии и лечебного массажа».

«Речкуновский» был всесоюзной здравницей с самым современным оборудованием. Фото: Группа «Заброшенный Речкуновский санаторий»/Vk.com

По меркам Советского Союза лесной санаторий в сердце Сибири был настоящим раем. Рядом речка – Бердь, а еще - Обское водохранилище. Тут тебе и природа, и развлечения – кинозал, бильярдная, шахматы и нарды, дискотеки. Под потолками – массивные дорогие люстры, в одном из залов – эстрада с пианино. Кухня была не сказать, что дорогая, но точно – экзотичная. Изучаем уцелевшую фотографию меню: рисовое суфле, бефштуфат, фаршированная мясом свекла…

Частенько сюда наведывалась партийные боссы, добывая путевки по блату. Простые работяги оказывались в соседних номерах с элитой. И те, и другие днем распивали травяные чаи и занимались лечебной гимнастикой, а вечерами шли на дискотеку плясать под буги, да распивали припрятанный от врача портвейн.

Путевка сюда была желанной даже для партийной элиты. Фото: Группа «Заброшенный Речкуновский санаторий»/Vk.com

Многие посетители и работники заброшенного санатория – теперь уже пенсионеры. Они горько вздыхают над фотографиями руин. Ностальгируют в соцсетях:

«Только давление поднялось от увиденного. Работала 1983-1985 годах. Все было стерильно в корпусах, а сейчас… Могла ли я тогда подумать, что ждет мой любимый санаторий?»

«Хороший был санаторий. Месторасположение выбрано удачно и атмосфера была приятная. Жаль, что все так обернулось...».

Вход в здания запрещен и даже опасен, но разве кого-то это останавливало. Фото: Виктория МИНАЕВА

УНИЧТОЖЕНА ЛИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Смертельной для санатория оказалась рыночная экономика постсоветских лет. Начались проблемы с бюджетным финансированием, «Речкуновка» стала вязнуть в долгах. Говорят, что санаторий, который принадлежал в то время областной федерации профсоюзов, специально доводили до бедственного положения, чтобы обосновать продажу и завязать с хозяйственными хлопотами. Хотели отдать часть живописного местечка под застройку коттеджами.

- В этот санаторий приезжали со всего СССР. Но вот решили попилить землю под коттеджи. Это же - быстрые деньги! И в начале нулевых это удалось. Здания, по которым лазают блогеры - это меньше половины от того, что было. На другой части уже стоят частные дома. Часть земли смогли отстоять – она федеральная, и с одним из корпусов принадлежит институту имени Мешалкина (НИИ, как и когда-то «Речкуновка» специализируется на сердечниках – Ред.). А вот руины старинных красивых зданий достались в собственность соседнему санаторию - «Сосновке», - рассказал КП-Новосибирск анонимный собеседник из системы облздрава.

Многие элементы декора здесь неплохо сохранились. Фото: Виктория МИНАЕВА

Так «Речкуновский» закрылся. Вскоре суровая сибирская погода, циничные мародеры и случившийся по неизвестным причинам пожар придали здравнице нынешний облик. Рядом стоят коттеджи, а руины делят между собой федеральная казна и «Сосновки», которой недосуг ремонтировать старые здания. Они все сильнее порастают мхом. Но уже в этом году развалины могут получить вторую жизнь. Только не известно, какую именно.

На закате корпуса заброшенного санатория принимают особенно мрачный облик Фото: Виктория МИНАЕВА

- Владельцы «Сосновки» хотят все продать – и свой санаторий, и часть заброшки «Речкуновского». Место – хорошее. Его купят, но вряд ли – под санаторий. А скорее – под еще один коттеджный поселок, - объясняет наш собеседник. – НИИ имени Мешалкина просят федеральный центр выкупить «Сосновку» вместе с «Речкуновкой», чтобы сделать большой реабилитационный центр. Здесь можно открыть и здравницу для реабилитации пациентов после операций на сердце и сосудах, сделать отделения и для реабилитации после коронавирса. Места хватит на многие проекты.

Архитектура в стиле сталинского ампира придает особенную привлекательность санаторию-призраку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Наш визави не скрывает, что в этой борьбе интересов стоит на стороне новосибирских кардиологов. И тоже хочет, чтобы санаторий воскрес.

- Что касается архитектуры – вот этого заброшенного корпуса с колоннами и так далее – ее нужно сохранить, - говорит он. - Специалисты осматривали здания, подтвердили, что восстановить их возможно! Там памятником регионального значения является первый корпус с колоннами и его значит тоже можно привести в порядок.

Есть шанс, что самые ценные с точки зрения архитектуры здания можно сохранить и восстановить. Фото: Виктория МИНАЕВА

Так что есть три возможных варианта. Здания снесут, построив вместо них коттеджи; отреставрируют и сделают новый санаторий; либо «Речкуновка» так и останется заброшкой на радость блогерам и сталкерам.

Любители граффити тоже нашли свои интерес в руинах санатория. Фото: Виктория МИНАЕВА

КОНКРЕТНО

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10. Анива, Сахалинская область.

Маяк на скале Сивучьей, построенный в 1939 году по проекту японского архитектора.

9. Заключье, Тверская область.

Усадьба архитектора и художника Александра Хренова. Колорита ей придают старинная скульптура во дворе и крыша конической формы на одном из корпусов.

8. Мирный, Республика Саха.

Один из крупнейших в мире алмазных карьеров. Заброшен 20 лет назад.

7. Санкт-Петербург. Гостиница «Северная корона».

Пятизвездочный отель начали строить еще в восьмидесятых, а в 1995 году бросили. Вот уже четверть века недострой стоит заброшенным.

6. Холмск, Сахалинская область.

Холмский целлюлозно-бумажный завод. Некогда одно из ведущих предприятий региона обанкротилось и превратилось в большой призрак промышленного гиганта.

5 Алыкель, Красноярский край.

Военный поселок, расположенный в тундре рядом с Норильским аэропортом. Опустел после расформирования воинской части.

4. Москва. Ховринская больница.

Еще один недострой. Сталкеры называют эту больницу «Амбреллой», считая, что форма здания напоминает логотип корпорации Umbrella из фильма про вампиров «Обители зла».

3. Бердск, Новосибирская область. Санаторий «Речкуновка».

Та самая заброшка, у которой есть вторая жизнь.

2. Каспийск, Республика Дагестан.

Испытательная станция морского оружия, сданная в эксплуатацию в 1939 году и списанная в апреле 1966-го.

1. Кадыкчан, Магаданская область.

Шахтерский поселок, название которого переводится с эвенкийского как «Долина смерти». 30 лет назад в нем проживало около 10 тысяч человек, а теперь – разве что несколько семей.

* Рейтинг составлен интернет-журналом Super cool pics

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