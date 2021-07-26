Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 июля 2021 года: антирекорд заболеваемости и прививки детям

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 июля 2021 года Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 26 июля 2021 года таковы: за прошедшие сутки в регионе заболели 218 человек. Врачи назвали это антирекордом с момента начала третьей волны COVID-19.

ВАКЦИНА БЕЗОПАСНА

Эксперты «Роспотребнадзора» подсчитали, как часто заболевают непривитые новосибирцы, и насколько уязвимы те, кто прививку поставил. После вацинации заболевает менее 1 % привитых. Зато по официальным цифрам выходит, что без прививки риск заболеть в 7 раз выше.

СКОЛЬКО НУЖНО ВАКЦИНЫ?

Власти Новосибирской области поставили цель к осени привить 1,3 миллиона жителей — это половина населения региона. Однако вирусологи утверждают — для коллективного иммунитета нужно привить около 80% населения. Ученые говорят: третья волна по масштабам намного предыдущие полны, плюс появились новые штаммы, которые заразнее "уханьского".

ДЕТЯМ НУЖНА ВАКЦИНА

Из-за мутаций коронавирус стал более заразным, в том числе для детей. Зарубежом уже прививают подростков с 12 лет, в России только проводят исследования. Но одних прививок недостаточно, нужны противовирусные препараты, говорят ученые.

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