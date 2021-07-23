Уже надо привить более 80% населения! Новосибирский вирусолог рассказал, как остановить третью волну коронавируса

В Новосибирске не хватает вакцин «КовиВак» или «Спутник Лайт» для пенсионеров и переболевших Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Новосибирской области поставили цель привить 1,3 миллиона жителей — это половина населения региона. По расчетам экспертов портала Gogov эта цель будет выполнена за 84 дня. Мы спросили эксперта Сергея Нетесова, сможет ли вакцина остановить третью волну ковида?

— Заметьте, что вся Западная Европа к 20 июля привилась более, чем на 50%. У них тоже в основном циркулирует индийский вариант дельта, что и привело к росту заболеваемости, потому что особенность варианта дельта в том, что он продуцируется в организме инфицированного человека в 20-50 раз больше, чем более ранние варианты коронавируса. Но при росте заболеваемости у них смертность не выросла! Потому что все группы риска уже в основном вакцинированы: пожилые люди, работники социальной сферы, торговли, медицинские работники, учителя и т.д..

То есть если мы выходим к осени на эту цифру — 50%, то избежим роста смертности как минимум. Но вообще говоря для прекращения эпидемии нам надо полностью вакцинировать более 80% населения — потому что это вариант дельта, а не исходный уханьский вариант вируса, — рассказал КП-Новосибирск доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов. — А вот плохие темпы вакцинации уже привели и к продолжению третьей волны, и к аналогичной волне смертности со всеми последствиями. Сейчас Новосибирская область на 14 месте по темпу вакцинации среди регионов, а хотелось бы, чтобы как инновационный регион были в первой тройке.

— Что нужно Новосибирску — больше пунктов вакцинации или разных видов вакцин?

— Самое главное — не ждать решений сверху, а идти и прививаться, показывая другим пример. У меня другая ситуация. Я переболел коронавирусом и в силу этого мне лучше вакцинироваться вакцинами «КовиВак» или «Спутник Лайт». Но они обе не разрешены для моего возраста! Обе эти вакцины разрешены только для людей возраста до 60 лет. Так что я теперь жду, когда моя вакцина будет в Новосибирске. Каждые полтора-два месяца меряю титры антител. А для молодежи все разрешено, все вакцины — так прививайтесь!

— В Новосибирской области растет заболеваемость коронавирусом среди молодежи и даже детей. Это как-то влияет на статистику заболеваемости?

— Дети в основном болеют COVID-19 в легкой форме. Но в то же время они являются главными распространителями вируса, потому что ходят без масок и плотно общаются и между собой, и с родителями. Во время второй волны они были одними из главных распространителей коронавируса в семьях, принося вирус из школы и детского сада. А родители дома ходят без масок, вот вам и всплеск заболеваемости. Поэтому лучше всего соблюдать противоэпидемические меры.

А кроме того родителям уже сейчас стоит проверить и себя, и детей — болели ли они коронавирусом? Тест простой, на атитела к S-белку, его можно сдать в любой, но лучше в большой сетевой лаборатории типа КДЛ, Хеликс. Гемотест или Инвитро. На данный момент ставить вакцину детям и подросткам официально еще не разрешено. Если ее разрешат, то скорее всего в группах 7- 18 лет или с 7 лет и старше.

— Говорят, новый индийский вариант дельта более опасен для детей?

— Это всего лишь мнения и суждения, они не основаны на документированных фактах. У одного кого-то заболел ребенок, он волнуется, всем рассказывает, и так создается впечатление, что все дети вокруг болеют. А ведь они и осенью прошлой, и зимой тоже болели — во время первой и второй волны коронавируса и переносили его, как правило, в легкой форме. Но все зависит от того, в какой физической форме ваш ребенок. Если у ребенка диабет, излишний вес или хронические заболевания — он будет болеть тяжелее. В прошлом году всех учащихся старших классов перевели на обучение в интернет, а детей младших возрастов отправили домой из детсадов. А этой весной никаких таких мер не ввели. Вот и болеть они больше стали.

Выпускники школ помогли создать третью волну коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

— Высокая заболеваемость среди молодежи — чем она вызвана?

— Повторюсь, что на самом деле нет таких объективных данных, часто это мнения, а не подтвержденные статистикой данные. И вообще всех гораздо больше должен беспокоить общий рост заболеваемости. В целом ряде городов заболеваемость этим летом превысила показатели второй волны, вот это точно. Ну и вспышка заболеваемости среди молодежи вызвана в основном проведением последних звонков и выпускными вечерами, которые проходили этой весной без соблюдения противоэпидемических мер. В отличие от прошлого года. Поэтому вполне естественно, что заболели молодые.

А теперь о печальном. Чтобы понять, существует ли причинно-следственная связь между смертями среди молодой группы населения и вариантом дельта коронавируса, нужно взять у покойных образцы ткани и секвенировать геном. К сожалению, этого никто не делает. Поэтому приписать новому варианту смертельные исходы в том числе молодых людей просто так нельзя.

В ежедневной же коронавирусной статистике по Новосибирску я не вижу никакого подъема летальных исходов среди молодежи, это по-прежнему единицы. Давайте рассуждать объективно: третья волна по масштабам намного превысила первую волну коронавируса в апреле-мае 2020 года. Почему это произошло? Да потому, что тогда люди носили маски, соблюдали дистанцию. Сейчас подавляющее большинство людей даже не надевали маски на выпускные вечера и последние звонки. В итоге мы и получили фактически рукотворную третью волну коронавируса.

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