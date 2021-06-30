«Дельта-вирус до нас не добрался. Пока»: главные ответы на вопросы о новом COVID-19 в Новосибирске

Врачи делают все возможное, чтобы победить заразу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дельта-вирус — индийский вариант COVID-19 — свирепствует в России, но до Новосибирска еще не добрался. Ученые уверены: прививка от китайского штамма защитит от новой заразы на 80%. Ответы на самые важные вопросы о коронавирусе дал замдиректора Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Шестопалов.

— Александр Михайлович, сейчас много говорят про опасность дельта-вируса. Его уже зафиксировали в Новосибирске?

— Ученые ФИЦ ФТМ мониторят ситуацию с заболеваемостью ежедневно, случаев заболевания дельта-вирусом мы пока не выделяли. Но не исключено, что первые заболевшие уже есть. В основном в Новосибирске сейчас болеют штаммами COVID-19, близкими к уханьскому. Хотя третью волну коронавируса мы только начали исследовать.

— Защитит ли вакцина от нового дельта-вируса, ведь она создана против китайского варианта COVID-19?

— Индийский вариант в любом случае является коронавирусом. В структуре есть общие с уханьским штаммом белки, по которым бьет вакцина. Разработчики вакцин пишут, что она защищает от китайского COVID-19 на 99,7%, а значит, от индийского тоже защитит. Вероятность будет высокая, даже если не 99%, а 80%. Это уже снижает риск и тяжесть заболеваемости. Не бывает такого, чтобы антитела от одного коронавируса не защищали от другого. Индийского, бразильского — какого угодно.

— Можно ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом недавно? Это не опасно?

— Я все-таки считаю, что вакцинироваться нужно, ориентируясь на уровень антител в крови, а не на то, сколько месяцев прошло после заболевания. Для себя я решил поддерживать уровень антител в крови в 10 Igm. Если он начнет падать, я введу вакцину. Но у меня пока антитела держатся на уровне 15 Igm. (Впрочем, в ВОЗ вчера заявили, что надо вакцинироваться независимо от того, какой уровень антител в крови).

— Если переболел полгода назад — можно ли поставить одну дозу вакцины «Спутник V» вместо двух? По интернету ходят слухи, что так будет лучше...

— Не думаю. Вакцину «Спутник V» ставят в два приема, потому что она так разработана. Неясно, зачем ставить ее один раз.

— Российские ученые разрабатывают «ковидометр» — аналог градусника для измерения уровня антител. Как часто нужно проводить тесты?

— В нашем институте почти все сотрудники проходят тесты на антитела не реже одного раза в месяц. Это помогает нам и в научных исследованиях, и в плане мониторинга здоровья. Но не у каждого дома есть своя лаборатория, поэтому разработка «ковидометра» кажется актуальной. Однако тестов множество, и все дают разные результаты. В конечном счете заключение об уровне антител пишет именно доктор. Все индивидуально, но проводить тесты на уровень антител лучше раз в месяц.

— В Южной Америке появился еще один подвид коронавируса — лямбда-вирус, его выделили пока лишь у летучих мышей. Может ли в Сибири появиться свой агрессивный штамм?

— Опасный для человека коронавирус появляется среди летучих мышей, а у нас не те условия. В Сибири летучие мыши обитают в пещерах небольшими популяциями — от силы тысяча голов. А в Индии и Южной Америке популяции в миллион голов на пещеру. Перенаселенность и грязь — предпосылки к появлению вируса, он мутирует и становится опасным для человека. В Сибири своего угрожающего штамма, я думаю, не будет.

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