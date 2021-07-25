Новый антирекорд заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Новосибирске

Третья волна бьет антирекорды заболеваемости в Новосибирске
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Врачи зафиксировали новый антирекорд заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
На утро 25 июля в регионе зарегистрировано 218 случаев коронавируса за сутки, в том числе у 27 детей. Полностью выздоровел 51 пациент, — прокомментировали в оперштабе.
Всего с начала эпидемии COVID-19 заразилось 51 499 человек, в том числе 3 717 детей.
Скончались еще восемь человек — трое мужчин в возрасте 63 года, 71 год, 76 лет и пять женщин в возрасте 47 лет, 50 лет, 58 лет, 59 лет, 89 лет. Всего в регионе от COVID-19 умерли 2 278 человек.
В отделениях реанимации находятся 388 человек. Еще 55 пациентов не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.
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