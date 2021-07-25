Нет даже 1%! Эксперты подсчитали, сколько новосибирцев заболели ковидом после вакцинации

Без прививки риск заболеть в 7 раз выше. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока антиваксеры пускаются в псевдонаучные споры об эффективности вакцин, Роспотребнадзор оценил их качество в цифрах. Эксперты подсчитали, как часто заболевают непривитые новосибирцы, и насколько уязвимы те, кто прививку поставил. Речь, разумеется, о вакцинации от ковида.

— Показатель заболеваемости привитых лиц — 2,5 на 1000, что в 7 раз ниже заболеваемости населения в целом, где показатель составляет 17,9 на 1000 населения, - сообщила КП-Новосибирск Лада Самойлова, замруководителя областного управления Роспотребнадзора.

Диванные аналитики, утверждающие, что вакцина не дает 100%-ной защиты от болезни, правы. Вирусологи никогда этого и не отрицали. Вот только по официальным цифрам выходит, что без прививки риск заболеть в 7 раз выше.

А где чаще всего заражаются новосибирцы? У экспертов есть ответ и на этот вопрос. Чаще всего вирус достается от больных родственников. Каждый четвертый обладатель ковида получил болезнь именно родных. Каждый пятый заразился в магазине (пламенный привет свободолюбивым гражданам, носящим маски на бороде). Каждый шестой заразился на работе.

Специалисты рассказали, и как обстоят дела с распространением ковида в регионе, учитывая летний отдых:

— Среди детей, отдыхающих в загородных оздоровительных лагерях, выявлено 6 случаев заболевания коронавирусом. Однако работу лагеря по этой причине не прекращали. По каждому случаю проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, что позволило исключить дальнейшее распространение инфекции. Повторных случаев заражения не зарегистрировано, - ответила на вопрос КП-Новосибирск Лада Самойлова.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Наиболее часто заражение новосибирцем ковидом происходит во время контакта в семье с больными родственниками - 25%, при посещении предприятий торговли - 20,2% и при контакте с заболевшими на работе — 17%.

КОММЕНТАРИЙ ВИРУСОЛОГА

Ответ врачам-антиваксерам

Александр Чепурнов, вирусолог и руководитель лаборатории особо опасных инфекций федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины:

— Однозначно можно сказать, что вероятность заболеть у не вакцинированных людей выше, чем у вакцинированных. Об этом говорят многие уже имеющиеся данные по разным вакцинам в разных странах. И для меня лично по-настоящему странно, что до сих пор так много сомневающихся в необходимости вакцинации, особенно среди врачей. Потому что многие из них не перешагнули бы и свой 30-летний рубеж, если бы не были вакцинированы всем, чем нас вакцинировали в детстве.

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