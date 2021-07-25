Последние новости Новосибирска на 25 июля 2021 года: фехтовальщик Решетников не прошел в 1\8 финала Олимпиады, продолжаются поиски утонувшего в Ине мальчика

фехтовальщик Решетников не прошел в 1\8 финала Олимпиады, продолжаются поиски утонувшего в Ине мальчика. Фото: Евгений КОЧКИН\venyrs

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона — в нашем материале.

ФЕХТОВАЛЬЩИК ВЕНИАМИН РЕШЕТНИКОВ НЕ ПРОШЕЛ В 1\8 ФИНАЛА ОЛИМПИАДЫ

На Олимпийских играх в Токио честь России защищают шестеро новосибирских спортсменов. Один из них — 34-летний фехтовальщик Вениамин Решетников. Вчера, 24 июля, у сибиряка прошли первые соревнования в рамках Олимпиады. К сожалению, закончились они для него неуспешно: спортсмен проиграл поединок египтянину Зиаду Эль-Сисси со счетом «13:15» и не вышел на 1\8 финала. Теперь он сможет показать себя только в командной игре — она у наших саблистов состоится 28 июля. Стоит отметить, что для Вениамина это уже вторая по счету Олимпиада. Ранее он выступал на играх в Лондоне в 2012 году. При этом, за первый день соревнований удача все же улыбнулась одной новосибирской спортсменке — пловчихе Арине Куркаевой. Ей удалось во время предварительного заплыва показать результат, позволяющий ей пройти в полуфинал на дистанции 100 метров баттерфляем.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАССКАЗАЛ, СКОЛЬКО ВАКЦИНИРОВАННЫХ СИБИРЯКОВ ЗАБОЛЕВАЕТ КОВИДОМ

В областном Роспотребнадзоре рассказали, сколько вакцинированных сибиряков заболевают коронавирусом. Их удельный вес составляет 0,3%. По сведениям областного минздрава, показатель заболеваемости привитых лиц — 2,5 на 1000 привитых, что в 7 раз ниже заболеваемости населения в целом (показатель 17,9 на 1000 населения). При этом в ведомстве отметили, что еженедельно удельный вес заболевших от числа привитых существенно не меняется.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ 7-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА, УТОНУВШЕГО В ИНЕ

В Новосибирске продолжаются поиски 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Иня в Микрорайоне Весенний. Напомним, трагедия произошла в пятницу, 23 июля: по словам очевидцев, мальчик отправился купаться вместе с друзьями, однако не удержался на воде. Поисками ребенка занимаются водолазы, свою помощь им предлагали неравнодушные местные жители. А МЧС задействовало в поисковых мероприятиях квадрокоптер.

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