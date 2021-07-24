«МЧС запустили квадрокоптер»: в Новосибирске продолжаются поиски утонувшего в Ине 7-летнего мальчика

В Новосибирске продолжаются поиски 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Иня. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске продолжаются поиски 7-летнего мальчика, утонувшего в реке Иня в Микрорайоне Весенний. Напомним, трагедия произошла в пятницу, 23 июля: по словам очевидцев, мальчик отправился купаться вместе с друзьями, однако не удержался на воде. Как рассказывают очевидцы, место там хоть и не глубокое, но течение быстрое.

— Сегодня на место снова приехали водолазы, продолжаются поиски ребенка, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — Вчера, пока спасатели еще не уехали, в поисках помогали местные жители на лодках. А сегодня МЧС задействовали в поисках квадрокоптер.

В обстоятельствах трагедии уже разбирается следственный комитет. По данному факту проводится проверка.

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На месте ЧП работают водолазы, а следователи уже начали проверку (подробнее).

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