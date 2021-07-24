Новосибирская пловчиха Арина Суркова прошла в полуфнал на дистанции 100 метров баттерфляем на Олимпиаде

Новосибирская пловчиха Арина Суркова прошла в полуфинальный заплыв на 100-метровой дистанции. Фото: arinasurkova_

Новосибирская 23-летняя пловчиха Арина Суркова прошла в полуфинальный заплыв на 100-метровой дистанции на Олимпиаде-2021. Предварительный заплыв состоялся сегодня, 24 июля.

Сибирячка показала результат — 58.02. Она, а также еще одна российская спортсменка Светлана Чимрова, попали в топ-16 участников. Полуфиналы по плаванию состоятся 25 июля.

Напомним, в апреле 2017 года Арине удалось взять два пятых места на 50-метровых дистанциях вольным стилем и баттерфляем на чемпионате России. Спустя год сибирячке удалось занять второе место на такой же дистанции. А право выступать на летних Олимпийских играх Арина завоевала на чемпионате России в Казани, прошедший в апреле.

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