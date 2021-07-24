В Роспотребнадзоре рассказали, какой процент вакцинированных сибиряков заболевают ковидом

В областном Роспотребнадзоре рассказали, сколько вакцинированных сибиряков заболевают коронавирусом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В областном Роспотребнадзоре рассказали, сколько вакцинированных сибиряков заболевают коронавирусом. Их удельный вес составляет 0,3%.

— По сведениям областного минздрава, показатель заболеваемости привитых лиц — 2,5 на 1000 привитых, что в 7 раз ниже заболеваемости населения в целом (показатель 17,9 на 1000 населения). Еженедельно удельный вес заболевших от числа привитых существенно не меняется, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области в ответ на запрос КП-Новосибирск.

Напомним, как сообщали в областном минздраве, по состоянию на 16 июля первым компонентом было вакцинировано 526 392 жителя Новосибирской области. Привиты двукратно и закончили курс вакцинации — 394 817 человек.

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