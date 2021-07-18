Последние новости Новосибирска на 18 июля 2021 года: умер 20-летний парень, сбитый внедорожником, сгорел частный двухэтажный дом на улице Рябиновой

Публикуем последние новости Новосибирска на 18 июля 2021 года. Фото: предоставлено Елизаветой Лиманской // "АСТ-54".

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

УМЕР 20-ЛЕТНИЙ ПАРЕНЬ, КОТОРОГО СБИЛ ВНЕДОРОЖНИК

В Новосибирске, не приходя в сознание, умер 20-летний Кирилл Калинин. 9 июля молодого человека, который пересекал дорогу на самокате, сбил внедорожник. За рулем авто находилась 23-летняя сибирячка. Парня с тяжелыми травмами госпитализировали в реанимацию. Врачи боролись за его жизнь, но все усилия оказались напрасны. Все время до смерти Кирилл был в коме. Как удалось выяснить КП-Новосибирск, хозяйка внедорожника, сбившая парня, сейчас продает авто. Уголовное дело по факту ЧП пока не возбудили.

КОТ ЧЕШИР УСТРОИЛ ПЕРЕПОЛОХ В МАГАЗИНЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ

В одном из магазинов Искитима несколько ночей подряд срабатывала тревога и устройство, распыляющее слезоточивое вещество. Каждый раз на место выезжали росгвардейцы. Никто не мог понять, в чем дело, ведь следов проникновения в помещение не было. Ночным посетителем оказался серый кот Чешир — завсегдатай кальянной по соседству. Теперь сотрудники Агентства безопасности думают, какие меры принять, чтобы пушистый не разгуливал ночами по магазину.

В НОВОСИБИРСКЕ НА БЕРЕГУ КОТЛОВАНА НАШЛИ ТРУП

Тело прибило к берегу водоема в Юго-Западном жилмассиве. Очевидцы сфотографировали накрытый труп и опубликовали в соцсети. Что стало причиной смерти человека, установит судмедэкспертиза. В региональном СК заявили, что у них пока нет данных по этому происшествию.

НА УЛИЦЕ РЯБИНОВОЙ СГОРЕЛ ЧАСТНЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ

Строение вспыхнуло днем 17 июля. Горел не только дом, но и надворные постройки. По данным МЧС, огонь распространялся молниеносно и мог перекинуться на соседние жилые здания, а еще на газовую трубу. Критических последствия не допустили огнеборцы. Они ликвидировали возгорание. Судя по кадрам с места ЧП, двухэтажный дом полностью сгорел. К счастью, ЧП обошлось без жертв.

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