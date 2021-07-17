Под Новосибирском кот Чешир устроил в магазине ночной переполох

Из-за пушистого в помещении срабатывала охранная сигнализация. Фото: стоп-кадр.

В одном из магазинов Искитима несколько ночей подряд срабатывала тревога. Один раз активизировалась и химическая ловушка — устройство, распыляющее слезоточивое вещество. На место выезжали бойцы Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, но не находили следов проникновения на объект.

На каждом осмотре присутствовали и сотрудники магазина. Люди, недовольные тем, что им приходится прерывать сон, просили разобраться в происходящем.

— Ситуация стала предметом обсуждения специально созданной рабочей группы, в которую вошли главный инженер и директор Агентства, ведь на кону стояла репутация «ГВАРДИИ». Но главный инженер был уверен -технические средства охраны исправны и работают в штатном режиме. Все проверки оборудования на объекте это подтвердили, — отметили в пресс-службе Агентства.

Выяснить, что происходит, удалось при доскональном просмотре записей с камер наблюдения. В череде бесконечных кадров заметили виновника ночного переполоха. На записи видно, в торговый зал зашел серый кот. Ночной гость ненадолго остановился, видимо от звука химловушки, а затем с невозмутимым видом продолжил свой путь. Пушистого опознали работники магазина. Им оказался кот Чешир — завсегдатай кальянной, находящейся по соседству.

Сейчас сотрудники Агентства решают, как предотвратить доступ котика на охраняемый объект по ночам. Кроме того, специалисты проводят анализ инженерных уязвимостей магазина.

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