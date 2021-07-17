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Дом. Семья17 июля 2021 9:38

Под Новосибирском кот Чешир устроил в магазине ночной переполох

Из-за пушистого в помещении срабатывала охранная сигнализация
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Из-за пушистого в помещении срабатывала охранная сигнализация. Фото: стоп-кадр.

Из-за пушистого в помещении срабатывала охранная сигнализация. Фото: стоп-кадр.

В одном из магазинов Искитима несколько ночей подряд срабатывала тревога. Один раз активизировалась и химическая ловушка — устройство, распыляющее слезоточивое вещество. На место выезжали бойцы Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, но не находили следов проникновения на объект.

На каждом осмотре присутствовали и сотрудники магазина. Люди, недовольные тем, что им приходится прерывать сон, просили разобраться в происходящем.

— Ситуация стала предметом обсуждения специально созданной рабочей группы, в которую вошли главный инженер и директор Агентства, ведь на кону стояла репутация «ГВАРДИИ». Но главный инженер был уверен -технические средства охраны исправны и работают в штатном режиме. Все проверки оборудования на объекте это подтвердили, — отметили в пресс-службе Агентства.

Выяснить, что происходит, удалось при доскональном просмотре записей с камер наблюдения. В череде бесконечных кадров заметили виновника ночного переполоха. На записи видно, в торговый зал зашел серый кот. Ночной гость ненадолго остановился, видимо от звука химловушки, а затем с невозмутимым видом продолжил свой путь. Пушистого опознали работники магазина. Им оказался кот Чешир — завсегдатай кальянной, находящейся по соседству.

Сейчас сотрудники Агентства решают, как предотвратить доступ котика на охраняемый объект по ночам. Кроме того, специалисты проводят анализ инженерных уязвимостей магазина.

Кот устраивал ночной переполох под Новосибирском.
Агентство безопасности Гвардия.

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