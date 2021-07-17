Видео и фото горящего дома на улице Рябиновой в Новосибирске появились в соцсетях. Фото: "АСТ-54".
Появились фото и видео горящего дома в Октябрьском районе Новосибирска. Ранее сообщалось, двухэтажное здание вспыхнуло на улице Рябиновой днем в субботу, 17 июля.
На кадрах видно, пламя полностью охватило дом. По словам очевидцев, огонь распространялся стремительно. В любой момент он мог перекинуться на соседние дома и газовую трубу. Однако этого не допустили сотрудники МЧС.
По словам очевидцев, огонь распространялся стремительно. Фото: ГУ МЧС по НСО.
Сейчас на месте ЧП продолжают работать огнеборцы: они проливают обгоревшие конструкции. Что стало причиной крупного пожара, установят дознаватели МЧС.
Сейчас на месте ЧП продолжают работать огнеборцы: они проливают обгоревшие конструкции. Фото: ГУ МЧС по НСО.
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