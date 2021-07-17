В Новосибирске на берегу котлована нашли мертвого человека. Фото: АСТ-54.
ЧП произошло в Ленинском районе Новосибирска. Там накануне, 16 июля, к берегу котлована Юго-Западного жилмассива прибило труп. Кадры с места инцидента появились в соцсети.
— В отличие от случая на ОбьГЭСе, в этот раз купаться в компании утопленника ни у кого желания не возникло, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Что стало причиной смерти человека, найденного мертвым на берегу, установят судмедэксперты. Как рассказали КП-Новосибирск в региональном СК, в ведомстве пока нет информации о происшествии.
Напомним, неделю назад, 11 июля, в районе парка «У моря Обского» нашли мертвого мужчину. Труп лежал на берегу, но это не смущало отдыхающих: они загорали и плескались рядом с телом. По предварительным данным, труп пробыл в воде несколько дней и успел разложиться. Погибшему был 31 год.
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