Врач рассказал, опасно ли было плавать рядом с мертвым мужчиной в Обском море

В Обском море нашли мертвого мужчину. Фото: АСТ-54

Врач Яков Новоселов рассказал КП-Новосибирск, опасно ли было находиться в воде рядом с трупом. Накануне отдыхающие на Обском море обнаружили в воде мертвого мужчину.

— В крупном водоеме достаточно много органических останков: мертвая рыба, водоросли и так далее. Более опасны коммунальные и промышленные сбросы. Вред отдыхающим был скорее психо-эмоциональный, — уточнил КП-Новосибирск врач Яков Новоселов.

По предварительным данным, тело мертвого мужчины находилось в воде несколько дней. Оно успело разложиться. Погибшему был 31 год, в августе бы ему исполнилось 32 года. Он житель Кировского района. Со слов его сестры, он давно не выходил на связь и родные не могли найти мужчину. Что с ним произошло, установят полицейские, а точная причина смерти станет понятна после экспертизы.

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