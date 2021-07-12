Сибирячка опознала в мужчине, выловленном мертвым в Обском море, своего брата

Сестра опознала мертвого мужчину из Обского моря. Фото: АСТ-54

Стала известна личность мужчины, которого мертвым нашли в Обском море. По предварительным данным, тело находилось в воде несколько дней. Его обнаружил один из отдыхающих. Сибиряк тут же рассказал об этом спасателям.

Как сообщили изданию «Навигатор» в отделе ГО и ЧС, погибшему был 31 год, в августе бы ему исполнилось 32 года. Он житель Кировского района.

Как уточнил источник издания, его опознала сестра. Она прочитала новость о найденном в Обском море мужчине и подумала, что это может быть ее брат. Мужчина пропал и не выходил на связь уже долгое время.

Женщина съездила на опознание, самые худшие предположения подтвердились.

Точную причину гибели новосибирца установит экспертиза.

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