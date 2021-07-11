Новосибирцы нашли мертвого мужчину на пляже ОбьГЭС

Погибший пролежал в воде несколько дней
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Труп мужчины нашли на ОбъГЭСе в разгар пляжного сезона. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали шокирующую находку.
Около 13:47 в районе парка «У моря Обского» обнаружено тело мужчины, на вид 30-35 лет. По предварительным данным, тело находилось в воде несколько дней. Назначена судмедэкспертиза, устанавливается личность погибшего, — сообщили в полиции.
Подписчики «АСТ-54» уточнили — тело нашел в воде один из пловцов и вызвал спасателей, те доставили труп на берег и передали полиции. Пользователи соцсетей удивлены:
— Нормально ли это? На берегу труп лежит, а людям до лампочки, как будто каждый день с трупами купаются и загорают, — спрашивает комментатор.
— Продолжайте отдыхать, — советует женщина.
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