В Новосибирске умер сбитый внедорожником 20-летний парень. Фото: предоставлено Елизаветой Лиманской.

В субботу, 17 июля, стало известно о смерти 20-летнего Кирилла Калинина, которого на Вокзальной магистрали сбил внедорожник: молодой человек переезжал дорогу на самокате. Ранее сообщалось, парень оказался сыном оператора горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» Юлии Калининой.

— Кирилл сегодня умер. После ДТП он находился в тяжелом состоянии: у него была тяжелая черепно-мозговая травма. Весь период времени он находился в нейро-хирургическом отделении. Кирилл был в коме. Я знаю, автомобиль виновника ДТП выставлен на продажу. Уголовное дело еще не возбудили. Но здесь понятно, почему. Одно дело — когда причинен тяжкий вред здоровью, другое — смерть потерпевшего, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Напомним, в роковой день Кирилл поужинал в кафе, а домой решил добраться на самокате. По предварительным данным, когда он ехал по пешеходному переходу, его сбил внедорожник Land Rover. В тяжелом состоянии парня увезли в больницу. Больше суток полицейские пытались установить личность пострадавшего. Известно, внедорожником управляла девушка, а в салоне были две ее подруги. Как сообщили в ГИБДД, водитель иномарки была трезвой.

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