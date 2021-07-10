В Новосибирске девушка на внедорожнике сбила парня на самокате — его сутки искали родные

Внедорожник сбил 21-летнего парня на самокате, когда он ехал по пешеходному переходу. Фото: предоставлено Елизаветой Лиманской

Новосибирец на самокате, сбитый внедорожником на Вокзальной магистрали, оказался сыном оператора горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» Юлии Калининой. Трагедия произошла около двух часов ночи 9 июля.

О том, что случилась беда, женщина узнала спустя сутки. Все это время она пыталась найти сына, который не отвечал на звонки. Такого в семье никогда не было. Сама женщина в это время была на даче.

— В последний раз с сыном мы разговаривали по телефону примерно в двенадцать часов ночи. Сын погулял с собакой, вернулся домой и смотрел фильм, а потом захотел есть и пошел в кафе KFS, которое находится в гостинице у вокзала, — рассказала КП-Новосибирск Юлия.

Больше 21-летний парень на связь не выходил. Юлия забеспокоилась и обратилась к своим коллегам по поисковому отряду «Лиза Алерт».

— Днем Юля мне написала и рассказала, что у нее пропал сын. Она просила помочь в его поисках. Но для начала я посоветовала ей сходить в полицию. Когда она пришла в отдел и рассказала при каких обстоятельствах пропал сын, сотрудники ответили, что парень, похожий по приметам попал, в ДТП и сейчас находится в больнице. Наши волонтеры позвонили в медучреждение и выяснили у врачей, что в реанимации лежит парень, чью личность до сих пор не установили, ему около 20 лет. Юля приехала в больницу и опознала сына, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Сын Юлии получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в коме. Врачи не дают никаких прогнозов.

Позже выяснилось, что поужинав в кафе, Кирилл решил добраться до дома на самокате. Семья живет недалеко от того места, где произошла авария. По предварительной информации, когда он ехал по пешеходному переходу, его сбил внедорожник Land Rover. В тяжелом состоянии парня увезли в больницу. Больше суток полицейские пытались установить личность пострадавшего.

Известно, что за рулем находилась девушка, а в салоне были две ее подруги. Никто из них с Юлей не связался. Сейчас сибирячка ищет очевидцев ДТП и видео с камер регистраторов, чтобы восстановить полную картину трагедии, которая произошла с ее сыном.

Как сообщили в ГИБДД, водитель внедорожника был трезв. Сейчас в этом деле разбираются полицейские.

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