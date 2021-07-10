Волонтер «Лиза Алерт» ищет очевидцев, как внедорожник сбил ее сына на самокате в Новосибирске

Новосибирца на самокате сбил внедорожник. Фото: предоставлено Елизаветой Лиманской

Волонтер «Лиза Алерт» ищет очевидцев, как внедорожник сбил ее сына Кирилла Калинина на самокате в Новосибирске. Авария произошла на Вокзальной магистрали в ночь на 9 июля. Сейчас сибиряк находится в больнице в коме.

— Необходимо выяснить, что там случилось на самом деле. Для этого нам нужно найти очевидцев и записи с камер видеорегистраторов авто, проезжающих по Вокзальной магистрали,4а в 2 часа ночи с 8 на 9 июля, — обратилась к новосибирца представитель пресс-службы поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Мама пострадавшего парня Юлия Калинина уже много лет помогает искать потерявшихся людей. Она оператор горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт». Сейчас помощь нужна ей.

Если вы были очевидцем аварии, просьба сообщить об этом в полицию Центрального района 232-22-00, или общий номер 112, или лично маме, Юлии Калининой по телефону 8 — 913 — 791 — 16 — 70.

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