В Новосибирске внедорожник сбил мужчину на самокате. Фото: "АСТ-54".

В ночь на пятницу, 9 июля, в Железнодорожном районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там водитель внедорожника сбил мужчину на самокате. Подробности о происшествии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

— Авария произошла в 2 часа ночи. 23-летний водитель автомобиля Land Rover напротив дома № 3 по улице Вокзальная магистраль наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.

На кадрах с места ЧП видно, на месте аварии работали «скорая помощь» и полиция. По информации ГИБДД, сбитого мужчину увезли в больницу.

В ведомстве также уточнили, что водитель внедорожника был трезв. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, накануне в Новосибирске водитель «Ауди» сбил на пешеходном переходе 5-летнего мальчика. Малыш пересекал проезжую часть на самокате. Он погиб на месте от полученных травм.

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