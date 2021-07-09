В Новосибирске внедорожник сбил мужчину на самокате. Фото: "АСТ-54".
В ночь на пятницу, 9 июля, в Железнодорожном районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там водитель внедорожника сбил мужчину на самокате. Подробности о происшествии рассказали в ГИБДД по Новосибирску.
— Авария произошла в 2 часа ночи. 23-летний водитель автомобиля Land Rover напротив дома № 3 по улице Вокзальная магистраль наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — уточнили в ведомстве.
На кадрах с места ЧП видно, на месте аварии работали «скорая помощь» и полиция. По информации ГИБДД, сбитого мужчину увезли в больницу.
В ведомстве также уточнили, что водитель внедорожника был трезв. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские. По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, накануне в Новосибирске водитель «Ауди» сбил на пешеходном переходе 5-летнего мальчика. Малыш пересекал проезжую часть на самокате. Он погиб на месте от полученных травм.
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