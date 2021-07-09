За его жизнь борются врачи: в ГИБДД рассказали о состоянии новосибирца на самокате, сбитого внедорожником

Новосибирца на самокате, сбитого внедорожников, отвезли в больницу с тяжелыми травмами. Фото: АСТ-54

В ГИБДД рассказали, в каком состоянии находится новосибирец, которого на самокате сбил внедорожник. Мужчина ехал по пешеходному переходу. ДТП произошло в ночь с 8 на 9 июля в Центральном районе Новосибирска.

— Мужчину госпитализировали в реанимацию. У него тяжелые травмы. Его личность устанавливается, — уточнили в ведомстве.

За рулем Land Rover, который сбил сибиряка, сидел 23-летний парень. Он наехал на сибиряка у дома №3 на улице Вокзальная магистраль.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

Накануне в Новосибирске произошла трагедия. На пешеходном переходе в Академгородке кроссовер сбил 5-летнего мальчика, ехавшего на самокате. Ребенок погиб на месте.

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