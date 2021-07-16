«Это называется капотирование»: в авиакомпании рассказали, как Ан-28 перевернулся через «голову», но остался цел

Самолет перевернулся через «голову», но никто из пассажиров не пострадал. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

В Томской области люди едва не погибли во время авиарейса. Самолет Ан-28 летел в Томск из крошечного городка в области — Кедрового. Когда борт пропал с радаров, искать его вылетели спасатели. И застали всех пассажиров, а также членов экипажа живыми.

Что произошло в воздухе еще не известно — выясняют следователи, которые возбудили уголовное дело. По предварительной версии, отказал двигатель, или даже два. Причин ЧП не знают и в авиакомпании «СиЛА», которой принадлежит самолет. Но, по крайне мере, руководству известно, какой была обстановка на месте посадки. Об этом КП-Новосибирск рассказал заместитель начальника по авиационной безопасности «Силы» Михаил Богданов.

— Пока надо молить бога, что люди остались живы. Это — самое главное. Меня там не было, командира допрашивают. Он в больнице. Насколько я знаю, что-то с ногой, повредил ее. Пока не известно, что случилось. Мы потом узнаем, что явилось причиной. Либо техника подвела, либо экипаж, но в этом я сомневаюсь. Очень опытный пилот и невозможно, чтобы он как-то где-то ошибся. Тем более, на такой машине, как Ан-28. Самолет абсолютно адекватный, простой в обслуживании, в управлении. И даже при отказе двух двигателей он способен планировать довольно долго, — рассказал КП-Новосибирск Михаил Богданов.

— То есть для Ан-28 даже отказ двух двигателей — не приговор?

— Да, у него очень большое крыло, способен планировать очень долго. Шикарная аэродинамика, уникальный самолет. Да, он чуть-чуть поврежден, была грубая посадка.

Самолет приземлился прямо на деревья. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

— На фотографиях видно, что самолет лежит «пузом» вверх. Он именно так приземлился?

— Самолет таким манером приземлиться не может, а скорее всего произошло капотирование. У него шасси не убираются, и даже по руководству летной эксплуатации, этот самолет может садиться в грунт, в песок, в снег. Но там — болото. И видно, что передняя стойка вывернута хорошо. Видимо, поджало переднюю стойку, и он просто перевернулся, когда останавливался. Это называется капотирование — перевернулся через капот.

— Говорите, там — болото?

— Там Васюганские болота. Одни болота кругом, больше ничего нет.

— Но самолет же на суше.

— Спорный вопрос. Сушей это не назовешь.

Экипаж отработал аварийную посадку идеально, никто из людей не пострадал! Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

— Много раз слышал утверждение, что аварии происходят либо при взлете, либо при посадке. Но здесь-то самолет был посреди пути…

— Если б были проблемы при взлете, командир развернул бы самолет и сел. Что-то произошло в воздухе. Но что — я не знаю.

— Вы можете оценить работу экипажа? Как он справился с задачей?

— Идеально! Не знаю, смог ли бы я на их месте так сделать. Главное для нас — это пассажиры. Сейчас мы решили, что по 100 тысяч заплатим им компенсации за то, что не смогли довезти до точки. А экипаж сделал свою работу. Молодцы! - заявил КП-Новосибирск Михаил Богданов.

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