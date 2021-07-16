«Думаем, птица попала в двигатель»: техник упавшего Ан-28 назвал самолет исправным

Посадивший самолет Анатолий Прытков с юности в авиации. Фото: соцсети

Техник аварийно севшего Ан-28 рассказал о состоянии самолета перед полетом. Мужчина говорит, что сам мог оказаться на борту самолета. Но избежал ЧП, уйдя на обед и передав смену молодому коллеге — технику Никите Минину.

— Самолет надежный, ничего не предвещало беды. Ан-28 борт 28 728, 1990 года выпуска. Мы четыре года на нем летали, и никаких нареканий не было. Постоянные техосмотры, все по регламенту. Трудно предположить, что могло привести к отказу двигателя. Возможно, птица попала в двигатель, — рассказал КП-Новосибирск инженер компании «СиЛа» Александр Фельдштейн.

Инженер заметил, что экипаж возглавлял опытный пилот Анатолий Прытков. Именно поэтому все пассажиры выжили. Чудо объяснимо мастерством командира:

— Ему 56 лет, всю жизнь он работал в авиации с юности, — говорит Фельдштейн.

По его словам, сначала Прытков был летным инструктором в ДОСААФ, потом работал в летной школе, а затем устроился в авиакомпанию «СиЛа», которая занимается региональной малой авиацией.

Второй пилот — Фарух Хасанов пришел работать в авиакомпанию недавно. Третьим членом экипажа полетел молодой техник Никита Минин. Он пришел в малую авиацию сразу после летного училища и проработал в компании уже три года.

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