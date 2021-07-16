ЧП с самолетом Ан-28 Кедровый-Томск 16 июля 2021: прямая онлайн-трансляция

Пропавшему Ан-28 было больше 30 лет. Фото: https://russianplanes.net/

Самолет Ан-28 пропал с радаров Томской области. На борту по разным данным от 13 до 17 человек. Известно, что в том числе на борту могли находиться дети. Самолет летел из города Кедровый в Томск. С ним была потеряна связь минут через 20 после того, как он вылетел. Перед тем, как пропасть с радаров, он успел подать аварийный сигнал.

Известно, что борт принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация" или "СиЛа".

В этой трансляции мы собрали самые последние новости о данном ЧП.