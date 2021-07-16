В Томской области пропал самолет Ан-28 с 14 пассажирами на борту: среди них есть дети

На борту находились 3 члена экипажа и 14 пассажиров. Фото: Михаил ДОКУКИН

В Томске пропал с радаров самолет Ан-28. На его борту находись 14 пассажиров и 3 члена экипажа.

- Борт летел из города Кедрового (тоже Томская область) в Томск. После 13.00 (мск) с ним пропала связь. На место возможного крушения по сигналу маяка в Бакчарский район отправлена авиация и наземные спасательные группы, - рассказал КП-Новосибирск источник в оперативных службах Томской области.

Известно, что самолет принадлежит авиакомпании "СиЛа", это небольшая региональная авиакомпания, в парке которой всего 11 самолетов, пять из них Ан-28. Возраст всех самолетов больше 30 лет.

На поиски Ан-28, который, скорее всего, совершил аварийную посадку, вылетел вертолет Ми-8.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте по данному факту уже проводит доследственную проверку.