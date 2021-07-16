Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения АН-28 в Томске

Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения борта. Фото: https://russianplanes.net/

После исчезновения самолета Ан-28 следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Напомним, борт пропал с радаров сегодня, 16 июля. Позже стало известно, что самолет совершил жесткую посадку.

— Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, — пояснили в Западно-Сибирском СУ СКР на транспорте.

По предварительной информации, на борту самолета находилось не менее 13 пассажиров, в том числе — 2 детей.

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