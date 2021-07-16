«Пилот – герой. Он пострадал, а мы - целы»: что известно об экипаже Ан-28, который смог посадить самолет с отказавшим двигателем

Второй пилот Фарух Хасанов и КВС Анатолий Яковлевич Прытков - герои этого дня. Фото: СОЦСЕТИ

Пятничные новости успели изрядно напугать: вечером пропал с радаров пассажирский Ан-28. Летел из Кедрового (крошечный сибирский городок) в Томск. Всего – 350 километров.

После двух подряд катастроф – L-410 на Кузбассе и Ан-26 на Камчатке – этот случай уже казался последним гвоздем в крышку гроба малой авиации. Спасатели мчались туда, где сработал аварийный маячок. И (давайте уж по-честному) казалось, что и в этот раз найдут погибших… Нашли. Но живых! Через два часа после пропажи самолета наряд МЧС отрапортовал:

— Самолет найден с вертолета Ми-8, рядом с ним видно людей!

К счастью, самолет быстро нашли. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Пассажиры и экипаж – всего 19 человек – нашлись аккурат посреди пути: в Бакчарском районе. По предварительным данным, вышел из строя двигатель, пилот пошел на жесткую посадку. И она прошла успешно.

Пилот, который смог сохранить жизни - Анатолий Яковлевич Прытков, ему недавно стукнуло 56. Родом из Магнитогорска. Налетал в своей жизни 2200 часов. Это, между прочим, 90 суток!

Ан-28 упал на крышу, но пассажиры живы. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Борт – тоже бывалый (правда, для самолета это – явно не в плюс). Выпущен еще тридцать лет назад. В советские году успел полетать авиалиниями Киргизстана, возил пассажиров в Арктике, а теперь – в распоряжении авиакомпании «СиЛА», которая возит пассажиров на короткие расстояния.

— У нас никаких нареканий не было. Постоянные техосмотры, все по регламенту. Трудно предположить, что могло привести к отказу двигателя. Возможно, птица попала в двигатель, — предположил инженер «Силы» Александр Фельдштейн, которого узнал о ЧП из новостей.

Причины жесткой посадки выясняют следователи. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

А точную причину установят следователи. Они возбудили дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Кому именно отвечать по ней – пока не известно.

Пассажиры считают чудом, что они спаслись. Это понимаешь, и разглядывая фото с авариной посадки. Не просто посадка: борт лежит вверх брюхом. Не смотря на это, пассажиры легко отделались. Медики на месте зафиксировали в основном ушибы и ссадины.

Причины жесткой посадки выясняют следователи. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

- Мы все верили в чудо, и благодаря профессионализму пилотов оно сбылось, все живы, – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – Все будут доставлены в Томск, всех осмотрят медики в областной клинической больнице. Тех, кому точно не понадобится медицинская помощь – мы развезем по домам.

А вот пилот, похоже, пострадал.

Пассажиры успели испугаться, но, главное, остались целы. Фото: Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

- Рома говорит, что все целы, кроме пилота. У пилота нога сломана. Брат точно нормально чувствует себя, но говорит, что страшно было при посадке, - рассказал КП-Новосибирск брат одного из пассажиров Евгений Дубчак.

До самого Романа (школьника Ромы Ковшарова) мы тоже дозвонились, правда, ему было некогда говорить.

- Кто-то пострадал? – спросили мы у молодого человека. - Нет. - А пилот? - Немного. - Что с ним? - Перелом ноги. - А что случилось? - С двигателями что-то случилось, мы упали.

Еще один герой дня, который помогал командиру - второй пилот Фарух Хасанов. Он пришел работать в авиакомпанию недавно. Третий член экипажа - молодой техник Никита Минин, ему немного за двадцать лет. Он пришел в малую авиацию сразу после летного училища и проработал уже три года. Новички, но не растерялись.

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