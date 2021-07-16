Пропавший самолет АН-28 в Томской области: есть надежда, что отказало устройство для передачи сигнала

У этого самолета - богатая история полетов. Фото: Игорь Игоревич/russianplanes.net

Пропавший с радаров самолет – это борт авиакомпании «СиЛА». Название – аббревиатура: Сибирская легкая авиация. Это одна из немногих российских компаний, сохранивших межрегиональные и внутрирегиональные перевозки. Одна из них как раз и состоялась так неудачно 16 июля.

Это был рейс между Томском и Кедровым – городом в 350 километров от областного центра. На сайте авиакомпании указано, что между этими двумя городами самолеты курсируют дважды в неделю – по вторникам и пятницам. По расписанию, обновленному в этом году, билет на такой самолет стоит для взрослого 2000 рублей.

Самолет летел рейсом всего в 350 километров. Фото: СиЛА

И вот очередной полет не завершился вовремя: борт пропал с экранов радаров.

- Можно надеяться, что у самолета вышел из строя транспондер. Это устройство, которое позиционирует самолет в воздушном пространстве, передает сигнал о месте положения. Но боюсь, что вероятность не большая, - предположил пилот любитель Роман Бузунов.

По его словам, самолеты Ан-28 были довольно популярны еще в советские годы.

- Это небольшой самолет для региональных перевозок. Раньше малая авиация его активно использовала для перевозок на небольшие расстояния, - сказал КП-Новосибирск Бузунов. – В случае поломки двигателей, он способен планировать. Пилоты могут при наличии более-менее нормальной посадочной площадки, посадить его удачно.

Известно, что самолету – 31 год. Он выпущен еще в 1989. В советские году успел полетать авиалиниями Киргизстана, возил пассажиров в Арктике, а с 2014 года – в распоряжении «Силы».

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