Самолет Ан-28 пропал с радаров Томской области

Пассажирский самолет подал аварийный сигнал. Фото: Виктория МИНАЕВА

Пассажирский самолет подал аварийный сигнал. Незадолго до этого воздушное судно пропало с радаров. В последний раз экипаж выходил на связь в районе 12 часов дня по местному времени.

— На место возможного крушения по сигналу маяка в Бакчарский район отправлена авиация и наземные спасательные группы, — рассказал КП-Новосибирск источник в оперативных службах Томской области.

Информация о количестве пассажиров, которые были на борту Ан- 28 на данный момент уточняется. Предположительно там находятся от 13 до 17 человек, среди них есть дети.

Известно, что борт принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». Самолет выполнял рейс Кедровый— Томск.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте по данному факту уже проводит доследственную проверку.

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