«Самолет такой старый, что больше боялись его, чем прыжка»: на разбившийся на Кузбассе L-410 жаловались парашютисты

У самолета отказал двигатель. Фото: предоставлено очевидцами.

Разбившийся на кемеровском горнолыжном курорте Танай самолет с парашютистами ранее вызывал вопросы у тех, кто покупал прыжок с инструктором. Люди признаются, что L-410 внушал им страх своим внешним видом. Некоторые боялись не столько прыжка, сколько присутствия в этом самолете.

Самолет часто и давно использовался на Танае. Фото: https://russianplanes.net/

— Судя по всему, он был самым популярным на Танае для прыжков. Я видел, как он круг сделает, парашютисты выпрыгнут, и он на следующий круг уже с новыми людьми заходит, то есть он постоянно летал. И я в том числе с него прыгал, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Александр Бочаров. — Мой полет мне запомнился страхом, самолет такой старый, что мы больше боялись его, чем прыжка. Я вообще, когда вблизи его увидел, удивился. Думаю: как он еще летает? Ощущение было такое по его виду, что он чуть ли не с военных годов должен быть списан. Как его допускают к полету? Мне было даже страшно в него залезать. Это была та история, когда больше боишься самолета, чем парашюта.

На месте работают экстренные службы.

По словам Александра, самолет был в основном востребован у спортсменов.

— В моем случае, а прыгал я с него год назад, было около 10-15 спортсменов и парочка новичков с инструкторами, как я, — говорит Бочаров. — Помню, что себя успокаивал, что раз все на этом самолете летают, то должно быть все в порядке. Но как мы сейчас видим, все-таки, проблемы с техникой были.

погибли 7 человек

Напомним, самолет L-410 потерпел крушение на Кузбассе. На борту было около 20 человек. Пилот успел сообщить об отказе двигателя. Изначально сообщалось о четырех погибших, но цифра растет.

ЧП случилось недалеко от села Журавлево. Фото: https://www.google.ru/maps/

- Предварительно установлено, что 19 июня 2021 года около 10 часов местного времени самолет L-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю, - сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

СПРАВКА «КП»

L-410 — многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних полетов, разработан в 70-х годах конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice (ныне — чешский Aircraft Industries). Способен перевезти до 19 пассажиров или 1800 кг груза на расстояние до 1500 км. Номер борта разбившегося на Кузбассе самолета — RF-94603, в эксплуатации с июля 1989 г. (возраст самолета — почти 32 года).

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