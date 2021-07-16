Публикуем фото аварийной посадки самолета Ан-28 Кедровый-Томск 16 июля 2021.

Публикуем фото аварийной посадки самолета Ан-28 Кедровый-Томск 16 июля 2021. Напомним, спустя примерно 20 минут после вылета борт пропал с радаров диспетчеров. Позже его обнаружил в Томской области вертолет Ми-8.

К счастью, все пассажиры и члены экипажа самолета живы. Сейчас их эвакуируют в больницу. Предварительная причина произошедшего — отказ двигателя. Сейчас родные пытаются дозвониться до пассажиров самолета. Люди рассказывают, что с бортом были проблемы изначально. Рейс задерживали, говорили, что из-за непогоды.

Все люди, находившиеся на борту, выжили.

По данному факту уже проводит проверку прокуратура, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

ЧП заинтересовались следователи и прокуратура.

Борт принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация» или «СиЛа». Впервые он начал совершать рейсы в 1990 году. Однако с этого времени неоднократно брал длительные «отпуска». Так в частности он был на хранении с 1993 года по 1999, с 2003 по 2007 и полгода в 2009-м.

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