«Рядом видим людей! Живых!»: вертолет спасателей нашел Ан-28, который пропал с радаров в Томской области

Пропавший самолет обнаружили. Фото: фото: vk.com/sila_avia

Спасатели сообщили, что обнаружили пропавший под Томском самолет Ан-28. Напомним, борт, летевший из города Кедровый в Томск, исчез с радаров 16 июля. С ним была потеряна связь минут через 20 после того, как он вылетел. Перед тем, как пропасть с радаров, самолет успел подать аварийный сигнал. Известно, что на борту находилось как минимум 13 пассажиров, двое из которых — дети. Известно, что все, кто находились в самолете, выжили.

— Самолет был найден с вертолета Ми-8, рядом с ним видно людей, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Томской области.

Борт принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация» или «СиЛа». Самолету — 31 год. Он выпущен еще в 1989. В советские году успел полетать авиалиниями Киргизстана, возил пассажиров в Арктике, а с 2014 года — в распоряжении «Силы».

После сегодняшнего происшествия, следователи уже возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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