Самолету АН-28 более 30 лет. Фото: Сергей Рябцев.

Прокуратура проводит проверку после аварийной посадки Ан-28 в Томской области. Напомним, самолет пропал с радаров сегодня, 16 июля. Позже его обнаружил вертолет Ми-8: к счастью, все пассажиры и члены экипажа борта живы.

— Западно-Сибирской и Дальневосточной транспортными прокуратурами организована проверка исполнения федерального законодательства о безопасности полетов, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Напомним, следователи уже возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЧП с самолетом Ан-28 Кедровый-Томск 16 июля 2021: прямая онлайн-трансляция

На борту самолета было больше 13 человек, в том числе дети (подробнее).

«Рядом видим людей! Живых!»: вертолет спасателей нашел Ан-28, который пропал с радаров в Томской области

Все пассажиры борта живы (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.