Самолету АН-28 более 30 лет. Фото: Сергей Рябцев.
Прокуратура проводит проверку после аварийной посадки Ан-28 в Томской области. Напомним, самолет пропал с радаров сегодня, 16 июля. Позже его обнаружил вертолет Ми-8: к счастью, все пассажиры и члены экипажа борта живы.
— Западно-Сибирской и Дальневосточной транспортными прокуратурами организована проверка исполнения федерального законодательства о безопасности полетов, — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Напомним, следователи уже возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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