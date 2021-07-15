Последние новости Новосибирска на 15 июля 2021 года: школьницы подозревают в ложном обвинении отчима, отличники рассказали секреты сдачи ЕГЭ

Последние новости на 15 июля 2021 года. Фото: предоставлены героями публикации // Елена Камбурова

Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях региона рассказываем в нашей подборке.

ШКОЛЬНИЦ ОБВИНИЛИ ВО ЛЖИ, КОГДА ИХ ОТЧИМА ОПРАВДАЛИ ЗА ПЕДОФИЛИЮ

Две школьницы стали жертвами домогательств со стороны отчима-опекуна в 2018 году. Детей забрали из приемной семьи, следователи возбудили уголовное дело. Следствие длилось 7 месяцев, но мужчину оправдали. Теперь девочкам грозит уголовное дело о лжесвидетельстве.

СМОТРИШЬ СЕРИАЛЫ — СДАШЬ НА 100 БАЛЛОВ

Выпускники мечтают сдать ЕГЭ на 100 баллов, чтобы поступить на бюджет в престижный вуз. Отличники поделились секретами, не обязательно готовиться и зубрить дома. На экзамене все средства хороши: можно верить в приметы и не мыть голову, заниматься медитацией и кунг-фу или изучать историю по сериалам. Но главное — готовиться систематически.

ВИРУСОЛОГИ ОБЪЯСНИЛИ НОВОЕ НАЗВАНИЕ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА

Вирусологи «Вектора» выпустили вторую вакцину против коронавируса — Aurora- CoV. Назвали ее именем римской богини зари и возрождения. Согласно мифам, от Авроры произошли звезды на небе, а от вакцины появятся антитела. Но главное, по версии учёных, усовершенстовованный вариант гораздо эффективнее.

ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ПЕЛАГЕИ

Певицу Пелагею называют «русской Эдит Пиаф» за уникальный голос и манеру исполнения. Полина Ханова росла с отчимом и мамой на улице Троллейная, в 8 лет пошла в музыкальную школу. Песни девятилетней Полины услышал лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, отправил кассету на передачу «Утренняя звезда» и девочка проснулась знаменитой. Но настоящий успех к Пелагее пришел только в 2004 году. 14 июля известной певице исполнилось 35 лет — рассказываем, как сложилась ее жизнь.

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