Не мыла голову и спала на конспектах: стобалльники назвали главные секреты успеха при сдаче ЕГЭ

В Новосибирской области 120 школьников сдали ЕГЭ на сто баллов. Фото: предоставлены героями публикации

На всю Новосибирскую область набралось 120 стобалльников по ЕГЭ. Лидерство у лицея СУНЦ НГУ — 25 стобалльников, в спину дышит инженерный лицей НЭТИ. Ради поступления на бюджет отличники готовы целый год не выходить из дома, верить в приметы и даже постигать кунг-фу. Как сдать ЕГЭ на все 100 и не оплошать — в материале КП-Новосибирск.

«НА ЭКЗАМЕН С НЕМЫТОЙ ГОЛОВОЙ»

Катя Кулятина с детства мечтала стать филологом, как ее мама. А папа-физик тянул девочку в технические специальности. В итоге нашли компромисс: Катя решила поступать на компьютерного лингвиста. Редкая специальность, но перспективная — учить искусственный интеллект писать и говорить правильно, как это делает Балабоба от Яндекса или проект Dall.e. Для поступления пришлось сдавать русский, английский и математику.

— Весь мой 11-й класс был наполнен бесконечным количеством тестов и сочинений. От постоянной писанины руки болели. И да, я строго соблюдала приметы: не мыла голову перед экзаменом, чтобы не «вымыть» знания. Еще конспекты под подушку клала и спала на них. Это все глупости, конечно, но так я чувствовала себя увереннее. Хотя никакие приметы не спасут, если не учить. В итоге сдать ЕГЭ на 100 баллов мне помогли именно знания, — рассказала КП-Новосибирск выпускница СУНЦ НГУ Екатерина Кулятина.

Ради сдачи экзамена можно не помыть голову, зато получить шанс попасть на бюджет. Фото: предоставлены героями публикации

Кстати, девушка блестяще сдала не только русский. На ЕГЭ по математике Катя допустила несколько ошибок и набрала 86 баллов, а на английском набрала 99 баллов из 100. Заветный балл пропал из-за глупой ошибки с картинками.

— На английском я растерялась на последнем задании, во время устной части. В аудитории было шумно — другие же тоже сдавали устный экзамен, а вот сосед по парте оказался молчуном. Мне нужно было описать картинку: слева — настольная игра, а справа — парень с джойстиком. Когда объясняла сходство и перешла к различиям, на секунду замолчала, чтобы собраться с мыслями. В этот момент мой сосед-молчун заговорил, и я сбилась, допустила ошибку, — добавила Екатерина Кулятина.

«ДРУЗЬЯ И КУНГ-ФУ»

Сразу шестеро учеников инженерного лицея НГТУ сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Остальные 17 — набрали от 75 до 99 баллов. В центре мониторинга образования это даже назвали маленьким прорывом. В чем же секрет?

— Обошлось без народных примет. Мы сдавали информатику в одной школе, и на этом экзамене обстановка была попроще. Вокруг нет незнакомых лиц, все были рядом, и это поддерживало. Перед экзаменом собрались в круг и улыбались друг другу, подбадривали, даже немного хвалили. И говорили, что все мы обязательно сдадим на пятерку, — поделился с КП-Новосибирск стобалльник Данил Бартенев.

Мама, преподаватель и классный руководитель (слева направо) помогли Данилу подготовиться. Фото: предоставлено героями публикации

Выпускник с детства привык быть отличником — по примеру отца решил учиться на одни пятерки. Однако у Данила есть свой секрет, как готовиться к экзаменам. С шести лет школьник ходит на ушу и научился снимать стресс с помощью дыхательных техник, упражнений и медитаций.

— Главное на экзамене — не паниковать! Нужно спокойно посмотреть на незнакомую задачу и сосредоточиться. Однако без знаний спортивный опыт не поможет, все работает в комплексе, — считает Данил Бартенев.

ЗАПОМНИЛ ПО ЦВЕТАМ

Руслан Конурин — единственный из Новосибирска, кто сдал ЕГЭ-2021 по химии на 100 баллов. Помогли олимпиады и опыты в лаборатории. Сложную науку школьник запоминал по цветам.

— Готовиться я начал в 11-м классе, хотел набрать минимум 75 баллов, чтобы поступить на бюджет. Педагоги привили интерес к химии, в школе я посещал спецкурсы и занимался в лаборатории. Эксперименты помогли запоминать цвет осадков и в принципе возможность прохождения реакций. Я многое перепробовал и не переживал насчет экзамена, сконцентрировался и не паниковал, — объяснил выпускник СУНЦ НГУ Руслан Конурин.

Исторический сериал про Ивана Грозного помог Анне сдать историю. Фото: предоставлено героями публикации // Анна Варданян

СМОТРЕЛА СЕРИАЛЫ — СДАЛА НА 100 БАЛЛОВ

Выпускница гимназии № 16 Анна Кузина сдала историю на 100 баллов — единственная в Новосибирской области. Даже в прошлом году никто не показывал таких результатов. Чтобы сдать серьезный предмет, пришлось отказаться от посиделок с подружками и прогулок после школы. Вместо этого у выпускницы были сериалы.

— Сдала историю на 100 баллов! Сначала не могла поверить, что такое вообще возможно. Мне очень помогли фильмы и сериалы, правда исторические. Например, «Годунов» и «Грозный». Также во время изучения определенной темы я старалась погрузиться в эпоху и почувствовать все на себе. Самым трудным было выдержать год непрерывной подготовки и не сдаться. Часто хотелось опустить руки и отдохнуть, — призналась КП-Новосибирск Анна Кузина.

Комментарий эксперта

ИНФОРМАТИКА В ТРЕНДЕ

Отличники мечтают стать программистами — так говорят эксперты Новосибирского института мониторинга и развития образования. В 2021 году главным трендом стал ЕГЭ по информатике.

— В этом году много стобалльников по информатике. Сразу шесть человек из инженерного лицея НГТУ стали стобалльниками, впервые у них такая концентрация талантов. Кроме того, впервые ученики начали сдавать информатику в компьютерной форме — полностью в цифровом виде, без использования бланков, — отметил директор института Сергей Кондратьев. — Через пять лет мы получим новых талантливых программистов.

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