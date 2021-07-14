Ученые объяснили, почему назвали новую вакцину от ковида «Авророй»

Яркое название помогает продвижению вакцины. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В ассортименте российских вакцин теперь есть «Аврора». Это не новый препарат, а скорее – усовершенствованный.

Еще в прошлом году центр вирусологии «Вектор» выпустил вакцину «ЭпиВакКорона». А в этом представил ее в новом поколении - «ЭпиВакКорона-Н». Согласитесь, витиеватое название. Не проблема! У нового препарата теперь есть и более простое имя - «Aurora-CoV».

Не запутались? Первое антиковидное детище «Вектора» - «ЭпиВакКорона». Новое поколение - «ЭпиВакКорона-Н». Товарное имя - «Aurora-CoV».

- Регистрация товарного знака на запатентованный продукт дает значительные преимущества при его продвижении, как на российском, так и на зарубежном рынках, - прокомментировал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

Но почему именно «Аврора»? Ну, не в честь же крейсера, правда? Конечно, нет! Редакции КП-Новосибирск все объяснила заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству «Вектора» Татьяна Непомнящих.

- С одной стороны, в названии вакцины против нового коронавируса естественным образом может присутствовать что-то от самого коронавируса. Отсюда - «корона» в «ЭпиВакКороне» и CoV в AURORA-CoV. С другой стороны, любой ученый испытывает обоснованное желание придать значимость своей разработке. Если название получается еще и символичным, то это большая удача. Оно запоминается и несет в себе положительный эмоциональный и образный посыл, помогает людям с положительной стороны посмотреть на вакцинацию, как на несомненное общественное благо. Как известно, в древнеримской мифологии Аврора – это богиня утренней зари. «Аврора» символизирует рассвет, возрождение, оптимизм и надежду, - прокомментировала Татьяна Сергеевна.

Кстати, согласно мифологии, именно от Авроры произошли звезды на небе. Считайте, от российской «Авроры» также будут происходить спасительные антитела.

Тем временем, на «Векторе» идут новые разработки. Ученые намерены создать интраназальную вакцину от ковида – в виде спрея, или капель в нос. А еще проверяют на добровольцах новую вакцину от оспы.

- Мы планируем завершить исследования II-III фазы с участием добровольцев в 2021 году. Рабочее название вакцины - VACΔ6, говорит кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

А рабочее название вакцины от оспы - на двух языках. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Учтите, название не нужно читать, как «Вак-Треугольник-Шесть». Этот значок в имени вакцины – греческая буква «дельта». Она обозначает сознательно внесенную в вирус оспы «неисправность».

- Это живая культуральная вакцина четвертого поколения. В основе вакцины лежит аттенуированный, то есть ослабленный, штамм вируса осповакцины с нарушением шести генов вирулентности. «Дельта» в названии препарата обозначает упомянутое нарушение, как ключевую особенность дизайна вакцины. Благодаря современным технологическим решениям, примененным в вакцине VACΔ6, и обеспечивающим ее оптимальную генетическую композицию, она будет переноситься легче, чем прежние вакцины от натуральной оспы, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Непомнящих.

Это витиеватое название, повторим, пока - рабочее. Возможно, появится и торговое, как у «Авроры». Уважаемые читатели, а как вы назвали бы средство от оспы?

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