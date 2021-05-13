Ученые готовятся к новой эпидемии: она уродует людей и атакует быстрее ковида

В таких защитных костюмах ученые работают с вирусами. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В новосибирском «Векторе» кипит работа: пока одни ученые прибирают пробирки с вакциной от ковида, другие рассматривают в микроскопы зловещую оспу. Этой весной вирусологический центр «Вектор» из новосибирского Кольцово набрал команду испытателей - 334 добровольца, готовых подставить отечественной науке плечо. С них - плечо, с науки - укол. И премия - 75 тысяч рублей.

Но ведь оспу мы давно победили. Так почему же ученые снова готовят противоядие от этой инфекции? Откуда ей взяться? Корреспондент КП-Новосибирск побывал в «Векторе», чтобы узнать все подробности.

Природа постоянно подкидывает вирусологам новые задачи. Фото: предоставлено Центром вирусологии «Вектор».

ХУЖЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

На свою беспощадную жатву оспа выходила еще задолго до нашей эры. Эта инфекция уродует жертву, покрывая тело язвами, человек сгорает от высокой температуры, мучается болями в пояснице, жаждой и тошнотой. Если больной выживает, то остается изуродованным и, возможно, инвалидом. В 737 году оспа уничтожила треть Японии, а в 1737-м пробралась в царский двор Российской империи и убила 14-летнего Петра II.

Человечество дало отпор заразе в 1796 году: 14 мая английский врач Эдвард Дженнер сделал первую в мире прививку от оспы. Успешно!

А в 1980 году Всемирная организация здравоохранения объявила, что с оспой покончено. День победы над мировой заразой символично пришелся на 8 мая. Но современным ученым неспокойно… Биологи считают, что оспа готовится взять реванш и атаковать человечество с новой силой.

В «Векторе» с опасными инфекциями и вирусами работают сильнейшие биологи страны. Фото: предоставлено Центром вирусологии «Вектор».

- Сейчас заканчиваются испытания вакцины от оспы, и в этом году надеемся на ее регистрацию, - рассказал КП-Новосибирск Николай Красников, мэр наукограда Кольцово. Того самого, где расположен «Вектор». - Внимание к оспе - не случайное. В последнее время была зафиксирована вспышка оспы у обезьян, коров… Эта инфекция может поразить и человека (перекинуться с животных на наш вид, как ковид). То есть мы допускаем, что оспа может вернуться. А современный уровень технологий позволяет даже конструировать подобные «объекты». К такой биоугрозе нужно быть готовым.

Мир к ней готовится уже 20 лет. Листаем старые подшивки газет. 2001 год, Соединенные Штаты Америки. 11 сентября террористы атакуют с воздуха башни-близнецы, а через неделю по Америке разлетаются письма со спорами сибирской язвы. Они убили пятерых.

Тогда мировые державы и вспомнили об ужасах оспы. А если террористы возьмут в оборот ее? Такая «мина» пострашнее сибирской язвы. Американский президент Джордж Буш - младший тогда скомандовал привить от оспы военных и привился сам.

А российский ученый Лев Сандахчиев призвал вновь заняться вакциной.

- Оспа - очень опасное оружие в руках террористов, для ее доставки не нужно ничего придумывать, - отметил он в интервью Daily Telegraph. - Достаточно найти одного больного фанатика в густонаселенном районе. Мировая система здравоохранения совершенно к этому не готова.

Новосибирские ученые создают вакцины от самых опасных вирусов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

СТАРШЕ 40? ПОВЕЗЛО!

Тогда право на хранение штаммов оспы было только у двух лабораторий: у американской - в Атланте и у российской - в «Векторе». Сандахчиев как глава вирусологического центра под Новосибирском фактически и был хранителем особо опасной инфекции. С тех пор вирусологи и готовились к ее новому пришествию. Ковид не в счет. Он по сравнению с оспой - тренировка для человечества.

- Заполучив каким-либо образом образец оспы, группа камикадзе может моментально распространить вирус. Больному человеку достаточно прогуляться по улице, чтобы запустить процесс. Он будет полыхать как пожар. Оспа распространяется чрезвычайно быстро. С коронавирусом даже близко несопоставимо ни по летальности, ни по способности к распространению, - объяснил КП-Новосибирск вирусолог Александр Чепурнов, в прошлом - ученый «Вектора», а теперь - ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.

В медсанчасти вирусологического центра аскетичный интерьер. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- И что, оспа может стать биологическим оружием?

- Я думаю, ни одна страна не пойдет на то, чтобы так применять этот вирус. Биологическое оружие сегодня представляется слишком невыгодным, ведь очевидно, что на орехи достанется всем. А вот использование вируса террористами более вероятно.

- Те, кому больше 40, в безопасности? Ведь до 1980 года людям ставили прививки.

- У таких людей, вероятно, болезнь будет протекать легче, чем у тех, кто не вакцинировался. Но высокая доза пробивает любую вакцину.

- Александр Алексеевич, раз риск остается, выходит, зря прекратили вакцинацию в прошлом веке?

- Тогда ведь стало понятно, что с вирусом оспы в мире покончено. А вакцина оказалась весьма реактогенной (много побочных эффектов: сыпь, боль, отек, температура. - Ред.). Ученым и сейчас понятно: если придется использовать старую вакцину, это приведет к большим потерям. Поэтому появилась задача создать более современные и щадящие вакцины.

Официально считается, что вирус оспы хранится только в двух местах на планете. «Вектор» под Новосибирском - одно из них. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ПОЗДОРОВАЛСЯ С ГОРИЛЛОЙ. И С ОСПОЙ…

Как оспа может попасть в руки биотеррористов? Опасениями на этот счет еще в 2001 году делился тогдашний глава «Вектора» Сандахчиев. Он опасался, что преступники могут подкупить ученых. И пусть официально оспа хранится лишь в двух городах мира, по факту смертельно опасные «заначки» могут всплыть и в других местах.

Человеческий фактор - одна из двух возможных угроз. Другая - фактор «животный». Ученые допускают, что оспа, поражающая зверей, может приспособиться к организму человека.

Идем в музей «Вектора», где проводит экскурсию старший научный сотрудник отдела «Коллекция микроорганизмов» Андрей Нестеров.

- Угроза сохраняется, потому что вирус живет среди грызунов, сохранилась оспа у коров, есть она и среди обезьян, - перечисляет Нестеров. - Раньше считалось, что если человек заразится от животного, то он переболевает и все, вирус дальше не передается. Но уже зафиксированы факты, когда происходило иначе.

Андрей Нестеров показывает бокс биологической безопасности: внутрь помещают вирус и работают с ним. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Такие примеры пока единичны. Но каждый из них - как бенгальский огонь рядом с нефтяной скважиной.

- В контактном зоопарке Республики Конго смотритель, демонстрируя безопасность, поздоровался за руку с гориллой. Потом ему подал руку один из туристов. И хорошо, что затем, когда высыпала сыпь, он попал к специалисту, - приводит пример Нестеров.

Оказалось - оспа. И это удача, что вирус сделал всего два шага: от обезьяны к сотруднику зверинца, а от того - к туристу. Окажись инфекция более стойкой - пошла бы косить Европу, куда вернулся путешественник. А может, она просто не успела пойти вразнос.

- А ведь заболевание имеет инкубационный период. Человек может быть жизнерадостным, с нормальной температурой… Не знает, что у него вирус, идет в аэропорт, садится в самолет, делает пересадку в Москве и Нью-Йорке, летит в Рио-де-Жанейро. И за сутки может заразить весь мир! Реально такое путешествие? Да, - рассуждает старший научный сотрудник «Вектора».

Так бокс биологической безопасности выглядит внутри. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«ИЗ-ЗА ОСПЫ САМОЛЕТЫ РАЗВОРАЧИВАЛИ»

Над современной «антиоспой» работают и американские, и российские ученые. Наши, напомним, рассчитывают закончить испытания к осени этого года. И что? Всех ждет вакцинация?

Ученые говорят, что поголовно прививать не будут. Но если вдруг вспышка - тогда вакцину сразу пустят в оборот.

- Напомню о вспышке 1960 года в Москве. Когда стало ясно, что к чему, за три недели вакцинировали всю Москву. Никто не рассусоливал. Вычисляли и контактных, и контактных с контактными, и контактных от контактных с контактными. Самолеты в воздухе разворачивали. Потому что оспа - это как лесной пожар, - предупреждает Александр Чепурнов.

Кстати, сотрудников «Вектора» от оспы уже привили: не только ученых, но и охрану, и пожарных, которые дежурят у вирусологического центра. На всякий случай. Уж очень близко эти люди соседствуют с вирусом.

Столовая для тех, кто подставляет отечественной медицине плечо. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

СПРАВКА «КП»

Как 10 миллионов человек привили за три недели

Под Новый, 1960 год из поездки в Индию в Москву вернулся российский художник Алексей Кокорекин. 23 декабря его в добром здравии встретили родные. К вечеру туристу стало плохо, а через четыре дня его увезли в Боткинскую больницу, чтобы лечить от гриппа.

Еще через два дня художник скончался, а вирус атаковал других пациентов и персонал. Лишь в январе медики поняли, что имеют дело с оспой. На борьбу с болезнью тогда бросили не только врачей, но и милицию, КГБ и армию. Вычисляли всех, с кем контактировал Кокорекин, нашли даже таксиста, который вез его из аэропорта домой. Самолет с одним из контактных развернули в воздухе - борт был на пути в Париж.

Москву закрыли на карантин, перекрыв дороги. А медики насчитали почти 10 тысяч прямых и опосредованных контактеров.

Круглосуточно медицинские бригады ездили по адресам выявленных контактов больного, забирая вероятных носителей оспы в инфекционные больницы.

К 25 января 1960 года вакцину получили 5,5 миллиона москвичей и 4 миллиона жителей Подмосковья. На эту операцию ушло 19 дней.

Некоторым добровольцам для испытания вакцины приходится оставаться в «Векторе». Здесь оборудованы специальные боксы. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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