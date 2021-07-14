«Заступиться за нас некому»: школьниц обвинили во лжи после того, как суд оправдал их отчима за педофилию

Маша и Катя до сих пор держатся вместе. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Беспрецедентный случай произошел в Новосибирской области. В 2018 году школьницы Маша* и Катя* заявили, что стали жертвами грязных домогательств со стороны отчима-опекуна. Детей экстренно забрали из приемной семьи. Но сейчас, в 2021 году, девушки сами попали под уголовное преследование. Их обвиняют в даче ложных показаний на суде, ведь их отчима оправдали! Подробности этой истории журналисту КП-Новосибирск рассказали ее участники.

«ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ РАБАМИ»

Маша и Катя росли в одном детском доме в пригороде Новосибирска. Машу забрали из неблагополучной семьи. А у Кати заболела и умерла мама, так девочка и ее младшая сестренка стали сиротами. И Катя, и Маша мечтали, чтобы их забрали из детского дома. И чудо случилось: Наталья и Анатолий Овечкины* решили взять школьниц под опеку. До этого деревенская семья воспитывала троих родных сыновей. Парни выросли и уехали учиться в город, приезжали в родительский дом только на выходные. Взрослые говорили, что без детей дом пустой. Вот и решили дать шанс трем сироткам: «Вырастили сыночков, теперь поднимем и дочек». Сначала взяли 11-летнюю Машу, следом — 10-летнюю Катю с маленькой сестренкой. Но все трое вспоминают эти несколько лет жизни в приемной семье без благодарности.

Маша попала под опеку первой. Фото: соцсети

— Какая там у нас была жизнь? Это частный дом с хозяйством. Вся домашняя работа была на нас. Не только уборка, но и уход за целым двором со скотиной. Семья держала овец, коров, кур. Мы были обязаны их кормить, поить, чистить, мыть полы в большом доме, стирать и так далее. У нас был такой график: школа — дом, дом — школа. Чувствовали себя рабами. За провинности на нас жутко орали, могли и руку поднять, — откровенничает с журналистом КП-Новосибирск Маша.

Такая загруженность физическим трудом девчонкам, конечно, не очень нравилась. Когда они стали подрастать, захотелось, как и их сверстникам, гулять на улице, сидеть в интернете и иметь личное время.

— У нас даже личной жизни не было. Мачеха и отчим проверяли наши телефоны, читали переписку в соцсетях, полностью контролировали и практически не выпускали из дома, — говорит Катя.

«ТРОГАЛ ГРУДЬ И ПОПУ»

Когда девочки стали превращаться в девушек и округляться в положенных местах, грянул скандал. Говорят, что 45-летний отчим начал проявлять к старшим падчерицам (одной было 13 лет, другой — 14) отнюдь не отеческий интерес.

— Он делал это всегда неожиданно и мерзко смеялся. То подойдет за попу схватит, то руку под майку засунет. Еще и оценивал: «Что грудь такая маленькая? Не выросла еще?», — рассказала КП-Новосибирск одна из девушек.

Маша вспоминает и более мерзкий случай.

Отчим работал на местной ферме, а жена занималась детьми. Фото: соцсети

— Однажды он засунул руку мне в трусики. Это было неприятно и страшно. А потом он осмелел и стал открыто спрашивать: «Маш, а когда ты мне дашь?» И еще помню, что он любил завалить меня на диван и ощупывать при сестрах, делая вид, что играет, — голос девушки начинает дрожать.

Катя и Маша признаются, что боялись рассказать мачехе об этих домогательствах. Были уверены, что во всем происходящем она обвинит их, а не мужа.

— И вот мы обсуждали, что вообще делать. Нас не выпускали никуда из дома особо, мы даже не знали, к кому идти за помощью. Подружка, с которой познакомились в деревне, подсказала, что надо сесть на автобус и ехать в отдел опеки района. Это было в конце 2018 года. Мы приехали в опеку, там нас выслушали и направили в полицию для дачи показаний. А потом отправили в реабилитационный центр. Мою младшую сестренку тоже привезли к нам. Больше мы в тот дом никогда не возвращались, — вспоминает Катя.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, АРЕСТ, СУД

Следователи достаточно оперативно возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц». Опекуну Анатолию Овечкину грозило от 5 до 12 лет лишения свободы. Мужчину арестовали.

Следствие длилось 7 месяцев. Летом 2019 года уголовное дело поступило на рассмотрение в суд.

— Один раз мы были на заседании, подтвердили свои показания, которые давали в самом начале, а после этого наши интересы представляли прокурор и работник опеки, — продолжает Маша.

Целый год судья вызывал свидетелей и изучал материалы, а в июне 2020 года вынес оправдательный приговор.

— Признать невиновным по предъявленному обвинению и оправдать за отсутствием события преступления, — зачитал вердикт на завершающем заседании судья.

Опекуна оправдал суд.

Маша и Катя вспоминают: сначала они узнали о том, что отчим на свободе, от деревенских знакомых, а потом вообще были шокированы, услышав, что Анатолия оправдали. А уже этой весной — новое потрясение: теперь обвиняемые — они сами. Причина — лжесвидетельствование. Ответственность по данной статье предусмотрена с 16 лет, на момент дачи показаний — в 2018 году — им было 13 — 14 лет, но к моменту вынесения оправдательного приговора уже исполнилось 16. Видимо, этим и руководствуется следствие.

«ХОТИМ, ЧТОБЫ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ»

А что же говорит теперь уже официально пострадавшая сторона — Овечкины? Наталья и Анатолий согласились поговорить только в присутствии своего адвоката.

— Это я виновата в том, что случилось. Ведь я взяла девочек в семью, это была моя идея. Да, мы живем в деревне, а они городские, после детдома к труду неприученные. А мы много работаем, у нас хозяйство, огород. Я старалась приучать их к порядку, к труду, а они хотели свободы и веселья. Им не нравилось, что я что-то требую. И вот, чтобы мне отомстить, они придумали эту историю, — объяснила КП-Новосибирск бывшая опекунша.

Мужчина, который счастлив, что сейчас находится на свободе, подтверждает слова жены.

— Это подружка надоумила их так поступить. Кроме того, по деревне ходили разговоры как раз накануне, что какой-то местный житель домогался девчонок. Это было на слуху. Ну а потом уже мы нашли у них в комнате Уголовный кодекс. Они его изучали, готовились. Суд во всем разобрался. Установил, что в те даты, когда девочки заявляли о домогательствах, меня вообще не было дома. Свидетели это подтвердили, — поделился с КП-Новосибирск оправданный Анатолий.

Сейчас Овечкины стараются забыть эту историю, как страшный сон. Признаются, что не писали на своих бывших подопечных никаких встречных заявлений.

— Хотим, чтобы все быстрее закончилось. А новое уголовное дело в отношении девочек — это юридические какие-то моменты, мы не настаивали. Кстати, дело возбудили и в отношении их подружки. Наврали — отвечайте, — добавляет Овечкин.

ПОДОЗРЕВАЮТ ВО ЛЖИ

Девушки, кстати, в новую приемную семью так и не попали. Оказались снова в детдоме. Сейчас обе учатся в колледже и в ужасе пытаются понять, что делать. Ведь теперь они из потерпевших превратились в подозреваемых.

— В мае этого года Коченевским отделом СК России по Новосибирской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса в отношении двух потерпевших за заведомо ложные показания, максимальный срок по ней — до 5 лет колонии, — прокомментировал КП-Новосибирск адвокат одной из девушек Александр Козин.

Защитник уверен, что суд был не объективен, вынося оправдательный приговор отчиму школьниц. Осталось много нестыковок и незакрытых вопросов. Кроме того, экспертиза, которую проводили Кате и Маше, говорит о том, что они не склонны к фантазированию и лжи.

— В настоящее время мы обжалуем приговор в кассационной инстанции. Также мы пытаемся выяснить, как на девушек возбудили уголовное дело, если на момент дачи тех показаний им было всего 13 — 14 лет, они учились в школе, — отмечает адвокат.

При этом и Катя, и Маша настаивают на своих показаниях.

— Мы говорили правду и тогда, и сейчас. Но заступиться за нас совершенно некому, мы сироты. Надеемся только на справедливость. А есть ли она вообще? — сомневаются девушки.

Уважаемые читатели, а вы кому верите в этой истории?

* Имена героев изменены.

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