Развод, дочка и поиски имущества бывшего: как сейчас живет Пелагея — русская Эдит Пиаф из Новосибирска

Пелагее исполняется 35 лет. Фото: pelagea.ru/instagram.com/pelageya_insta/

Сегодня, 14 июля, свой день рождения празднует прекрасная певица Пелагея. Это сейчас на фотографиях мы видим ее стройной и ухоженной блондинкой. Мало кто знает, что раньше Полина была пухлой и круглощекой, любила кататься на перилах. Какой она была в детстве и что изменилось в ее жизни — в материале КП-Новосибирск.

«ОНА СТАЛА БЫ ПРЕКРАСНОЙ ПИАНИСТКОЙ»

Полина — это настоящее имя Пелагеи. Будущая звезда появилась на свет 14 июля. Позже ей дали фамилию отчима Андрея Ханова. Свое детство девочка провела во дворах на улице Широкой в Троллейном жилмассиве Новосибирска.

Талант к пению у Поли стал проявляться с самого детства. Оказалось, что у нее шикарный слух и превосходный голос. В 8 лет родители решили, что Полина будет учиться в средней специализированной музыкальной школе при консерватории. Будущая звезда стала первой ученицей-вокалисткой, хоть и училась на отделении фортепиано.

Полина поет с самого детства. Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Она очень мало у нас проучилась. Помню, как замечательно она играла на фортепиано Чайковского. Если бы она посвятила себя этому инструменту, то стала бы прекрасной пианисткой. Она замечательный человек. До сих пор помню, как она пела арию «Царица ночи» из оперы «Волшебная флейта» Моцарта, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Силаева, педагог Пелагеи.

Одноклассники до сих пор вспоминают о Полине с теплотой. Навсегда у них в памяти остался ее звонкий и заразительный смех. Как и все дети, Пелагея участвовала в танцевальных конкурсах.

Девочка быстро нашла себе друзей. Фото: предоставлено Евгенией Измайловой

— Помню один Новый год, когда Поля пришла в красивом цыганском костюме — в длинной юбке. Она исполняла цыганскую песню, и это было с танцем, с паданием на колени, очень артистично. Уже тогда она была яркой звездочкой, — привела пример Евгения Измайлова, одноклассница Пелагеи.

Пелагея и ее школьная подруга. Фото: предоставлено Евгенией Измайловой

Когда девочке было 9 лет, она познакомилась с лидером группы «Калинов мост» Дмитрием Ревякиным. Именно он отправил кассету с ее выступлением на программу «Утренняя звезда» (передача, где раскрывались юные музыкальные таланты. — Ред.). Тогда в программе еще не было фольклорного блока, но ведущий сделал исключение и пригласил школьницу выступить. С тех пор и начала расти популярность Пелагеи.

КАРЬЕРА

В марте 1998 года сибирячка приняла участие в программе «Антропология» и получила неожиданное приглашение от Президента России Бориса Ельцина. Пелагея выступила на встрече президентов трех стран: Франции, России и Германии. После выступления Жак Ширак назвал юное дарование русской Эдит Пиаф, а Ельцин прослезился и заверил всех, что Пелагея — символ возрождающейся России.

В октябре 2012 года 11-летняя школьница вместе с мамой создали группу, игравшую фолк-рок. Юная звезда начала гастролировать по городам. Девушке пришлось экстерном окончить школу и поступить в ГИТИС на эстрадный факультет. С этого момента она начала ездить по всему миру.

Пелагея в подростковом возрасте. Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Настоящий успех пришел только в 2004 году. Пелагея собирала тысячные залы в крупных городах. В 2005 году группе посчастливилось выступить на Трафальгарской площади в Лондоне, а чуть позже — дать небольшой концерт на легендарной сцене Альберт-холла. После этого группа стала хедлайнером на этносцене фестиваля «Нашествие», — написано на сайте певицы.

Полина часто гастролировала. Фото: pelagea.ru

В 2006 году Пелагея начала сотрудничать с концертным агентством, которое вывело ее на крупные площадки столицы России. Чуть позже Полина выпустила альбом «Девушкины песни» и получила премию «Лучший рок-альбом года» и профессиональную премию «За лучшее сведение».

«У ВАС НЕ ПОЛУЧИТСЯ СБИТЬ МЕНЯ С НОГ»

В 2016 году Полина вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина. Красавец-спортсмен отвел избранницу в загс сразу после чемпионата мира. В январе 2017 года сибирячка родила дочку Таисию. Вроде бы поклонники должны были радоваться за своего кумира, но на голову певицы обрушился шквал критики. Хейтеры обвинили Пелагею в разрушении семьи хоккеиста. Мол, увела спортсмена от беременной жены. Однако исполнительница опровергла все слухи и заявила, что ее избранник на момент начала их романа был свободен.

В 2020 году злопыхатели снова начали потирать ладошки: семейная жизнь Пелагеи начала трещать по швам. Мол, молодые люди уже давно не носят кольца и не живут вместе.

Пелагея прожила с мужем три года. Фото: instagram.com/pelageya_insta/

— О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась. Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси. Несмотря на то, что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено, — сообщила сибирячка в социальных сетях.

А дальше — больше. Завистники обвинили Пелагею в обогащении за счет экс-супруга.

— Никаких противоречий у нас с Иваном не было. Нам удалось сохранить дружеские отношения. Да, мы уже 8 месяцев не живем вместе. Сначала мне было любопытно, как распространяются фейки, но сейчас это перешло все дозволенные границы, — прокомментировала Пелагея ситуацию о разводе на своей странице в Инстаграме.

Певица заверила поклонников, что статьи про дележку имущества — чей-то заказ. Женщина уверена, что все это было сделано ради того, чтобы выбить почву у нее из-под ног и окончательно рассорить с Иваном.

— Все, кто давно меня знает, могут подтвердить, что я в жизни не участвовала в подобных историях. Это не мой образ жизни. Мне не нужны вбросы, скандалы, интриги. Я воспитываю дочку, планирую гастроли на лето и осень. Если вы хотите меня сбить с ног, то ничего не получится, — заявила сибирячка.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Даже несмотря на тяжелый развод, Пелагея не останавливала свою творческую деятельность. Женщина посещала разные телешоу и гастролировала по России. Успела сибирячка побывать и в роли члена жюри на телепрограмме КВН.

В 2020 году указом Президента Российской Федерации Пелагее присвоили звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».

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