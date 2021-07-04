Последние новости Новосибирска на 4 июля 2021 года: в ДТП погиб водитель джипа, сибиряк обнаружил бензоколонку-обманщицу

В Новосибирске погиб водитель джипа, другой мужчина попал в неприятную ситуацию на АЗС. Фото: ГИБДД по области/стоп-кадр

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 июля 2021 года: обо всех самых важных собятиях региона рассказываем в нашей подборке.

ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ ДЖИПА

Водитель джипа погиб в ДТП на трассе под Новосибирском. Как сообщили в ГИБДД по области, автомобилист не справился с управлением. Со слов очевидцев, мужчина был не пристегнут, и его выбросило из салона машины. До того, как машина перевернулась, джип на большой скорости обгонял другие автомобили.

НОВОСИБИРЦА ОБМАНУЛА БЕНЗОКОЛОНКА

Неприятная ситуация произошла с жителем Новосибирска, который приехал заправить машину на АЗС, расположенную на улице Жуковского. Мужчина оплатил топливо на 1800 рублей, нажал на пистолете кнопку, бензин сначала бодро бежал в бак, а потом перестал. При этом счетчик исправно показывал, будто жидкость продолжает заливаться.

РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛ ПЛЮШЕВОГО МИШКУ

В Первомайском районе Новосибирска четырехлетний малыш потерял плюшевого медведя. С мягкой игрушкой мальчик не расставался никогда: он с ним спал, ел, ходил гулять, а тут не усмотрел. Последний раз с мишкой ребенок гулял на детской площадке во дворе дома №1/1 на улице Одоевского. Сестра мальчика, чтобы поддержать брата, опубликовала объявление в соцсети с просьбой помочь в поисках плюшевого друга.

ИНОМАРКА СБИЛА РЕБЕНКА С ЖЕНЩИНОЙ

В Ленинском районе 45-летний водитель «Тойота Камри» сбил женщину и 10-летнего мальчика. Это произошло у дома №1/1 по улице Ягодинская. Они переходили проезжую часть в районе пешеходного перехода. Ребенка госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у него травму головы.

ПЕНСИОНЕР ИЗ МАГАДАНА — МОШЕННИК?

Неожиданное продолжение получила история про пенсионера из Магадана, застрявшего на трассе под Новосибирском с семью собаками. Тогда вся страна объединилась для того, чтобы помочь дедушке, оказавшемуся в сложной ситуации. Спустя несколько недель выяснилось, что история была лишь ловко придуманной легендой. Со слов зооволонтера Алены Святовой, мужчина бросил собак в лесу, привязав к дереву.

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