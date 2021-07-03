В Новосибирске «Тойота» сбила женщину и 10-летнего мальчика: ребенок в больнице

Иномарка сбила женщину с ребенком. Фото: ГИБДД по городу
В субботу, 3 июля, в 18.35 в Ленинском районе 45-летний водитель «Тойота Камри» сбил женщину и 10-летенего мальчика. Они переходили проезжую часть в районе пешеходного перехода. Подробности рассказали в ГИБДД по городу.
— Он ехал по улице Станционная со стороны улицы Дукача в сторону СНТ «Елочка-2». У дома №1/1 по улице Ягодинская сбил пешеходов Ребенка увезли в больницу. Медики диагностировали у него сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, — уточнили в ведомстве.
На месте работали полицейские. Они выясняли обстоятельства аварии.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что темная машина сбила 10-летнего мальчика и скрылась. Сейчас его разыскивают полицейские, а ребенок с травмой ноги находится в больнице.
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