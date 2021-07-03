В Новосибирске автомобиль сбил 11-летнего мальчика и скрылся

Темная машина сбила мальчика, стоявшего у края дороги. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В субботу, 3 июля, в Первомайском районе Новосибирск автомобиль сбил 11-летнего мальчика, стоявшего на краю дороги, и скрылся. Ребенка с травмой ноги отвезли в больницу. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— Это произошло около 16.00 у дома №5 на улице Западной. На месте работали полицейские. Сейчас водителя разыскивают. Известно, что он был на темной машине, — уточнили в ведомстве.

Автомобилисту грозит арест до 15 суток за то, что скрылся с места аварии.

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