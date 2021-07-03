«Счетчик крутит, а из пистолета ни капли!»: новосибирец заснял на видео бензоколонку-обманщицу

Счетчик крутил, будто топливо поступает в бак, а на деле из пистолета - ни капли. Фото: стоп-кадр

Неприятная ситуация произошла с жителем Новосибирска, который приехал заправить машину на АЗС, расположенную на улице Жуковского. Мужчина оплатил топливо на 1800 рублей, нажал на пистолете кнопку, бензин сначала бодро бежал в бак, а потом перестал. При этом счетчик исправно показывал, будто жидкость продолжает заливаться.

— С самого начала была неполадка с кнопкой на пистолете, мне пришлось ее отжать и держать рукой, чтобы бензин поступал в бак. Когда счетчик показал, что топлива залито на 1500 рулей, я понял, что в бак ничего не течет. Достал пистолет, а с него лишь пара унылых капель упало и все, — рассказал КП-Новосибирск Евгений.

Новосибирец заснял на видео, что бензин в бак не заливается, а счетчик показывает, будто топливо поступает. Кстати, происходило это при свидетелях — других посетителях заправки, один из них — сотрудник КП-Новосибирск.

С видео мужчина обратился к операторам АЗС.

— Они в голос стали утверждать, что я — мошенник, а с их колонкой все в порядке. Говорят: вы видео скачали в Интернете. А свидетели, которые видели, что произошло, мной купленные. Пригрозили мне, что вызовут охрану, — поделился с КП-Новосибирск Евгений.

Когда пыл продавцов поубавился, они предложили мужчине написать претензию, которую рассмотрит служба безопасности АЗС. На просьбу показать видео с камер наблюдения, Евгений услышал отказ.

Со слов мужчины, он не стал дальше разбираться с операторами и настаивать на том, чтобы ему вернули деньги, а уехал по своим делам. Но Евгений добавил, что бензоколонка-обманщица испортила ему настроение на весь день, как и работники АЗС.

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