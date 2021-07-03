«Кошмар! Его аж выбросило»: появилось видео с места ДТП на трассе под Новосибирском, где погиб водитель

Со слов очевидцев, водитель выпал из салона машины. Фото: ГИБДД по НСО

Появилось видео с места аварии, где погиб водитель джипа. Автомобиль перевернулся. Водитель погиб на месте. ДТП произошло утром 3 июля.

— Мамочки, какой кошмар! Это же только что произошло. Машина еще дымится. Насмерть что ли? Он нас обгонял. Его аж выбросило! Вот до чего доводит лихачество, — комментирует автор видео.

ДТП произошло на 42 километре дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» перевернулся Toyota Land Cruiser. Он ехал со стороны Новосибирска. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

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