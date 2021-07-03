Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2021 7:50

«Кошмар! Его аж выбросило»: появилось видео с места ДТП на трассе под Новосибирском, где погиб водитель

Очевидцы, рассказали, что перед тем, как автомобиль перевернулся, он на большой скорости обгонял машины
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Со слов очевидцев, водитель выпал из салона машины. Фото: ГИБДД по НСО

Со слов очевидцев, водитель выпал из салона машины. Фото: ГИБДД по НСО

Появилось видео с места аварии, где погиб водитель джипа. Автомобиль перевернулся. Водитель погиб на месте. ДТП произошло утром 3 июля.

— Мамочки, какой кошмар! Это же только что произошло. Машина еще дымится. Насмерть что ли? Он нас обгонял. Его аж выбросило! Вот до чего доводит лихачество, — комментирует автор видео.

ДТП произошло на 42 километре дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» перевернулся Toyota Land Cruiser. Он ехал со стороны Новосибирска. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

Появилось видео с места аварии под Новосибирском, где погиб водитель джипа
Видео: АСТ-54

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе под Новосибирском перевернулся джип: водитель погиб.

Полицейские устанавливают личность мужчины. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.