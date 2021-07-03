На трассе под Новосибирском перевернулся джип: водитель погиб

Мужчина погиб, перевернувшись на джипе. Фото: ГИБДД по области

В субботу, 3 июля, около восьми утра на 42 километре дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» перевернулся Toyota Land Cruiser. Он ехал со стороны Новосибирска. По предварительной версии, водитель не справился с управлением. От полученных травм мужчина погиб на месте.

— Личность и возраст мужчины сейчас устанавливаются, — уточнили в ГИБДД по области.

На месте аварии работают полицейские, обстоятельства аварии уточняются.

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