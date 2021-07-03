Застрявший на трассе пенсионер из Магадана, которому помогала вся страна, оказался мошенником?

Сибиряки случайно нашли привязанных к дереву собак, которые ехали с пенсионером из Магадана. Фото: стоп-кадр
Неожиданное продолжение получила история про пенсионера из Магадана, застрявшего на трассе под Новосибирском с семью собаками. Тогда вся страна объединилась для того, чтобы помочь дедушке, оказавшемуся в сложной ситуации.
Напомним, он ехал в Донецк на старой машине, которая постоянно ломалась. В очередной раз автомобиль остановился под Новосибирском. Пожилой мужчина остался без копейки денег с животными, которых приютил по дороге, и не знал, как продолжить путь. Эту историю он рассказал журналистам.
Неравнодушные новосибирцы приезжали к месту стоянки пенсионера, привозили еду, нашлись и те, кто пытался починить старенький автомобиль, но безуспешно.
Блогер Игорь Медов через соцсети собрал деньги и подарил пенсионеру машину, чтобы он смог продолжить путь.
Но спустя несколько недель выяснилось, что история была лишь ловко придуманной легендой.
— Он кинул собак на трассе, привязал их к кустам цепями. Они там едва не погибли на жаре. Сейчас эти собаки у меня в приюте, четыре штуки, где сам дед, я не знаю. Есть информация, что он с 2009 года просто катается по Новосибирской области, — рассказала КП-Новосибирск зооволонтер Алена Святова.
Также со слов сибирячки, машину, которую подарил пенсионеру блогер, была без техосмотра, а у самого дедушки не было даже водительского удостоверения.
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